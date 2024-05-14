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路易莎點餐機超難用？ 網吐嘈：2缺點比人工更難用

聯合新聞網／ 綜合報導
路易莎咖啡的點餐機，意外引起網路話題。圖/路易莎提供
路易莎咖啡的點餐機，意外引起網路話題。圖/路易莎提供

現在基本薪資調漲，許多餐飲業者會用點餐機節省人力成本。日前有位網友表示，台北市的路易莎咖啡廳也開始用「點餐機」了，不過他抱怨「平板操作不夠靈敏，比麥當勞的還難按，甚至可能漏單」。

一名網友在PTT發文表示，他發現台北市區的路易莎門市開始用點餐機，一個門市只有兩台機器，而且平板的操作不夠靈敏，讓他直呼「比麥當勞的還難按」，取餐速度也沒有比較快，甚至出現漏單的情況，更不用說有些門市直接把「線上點餐」關掉，讓原PO無奈表示「試過好幾次後，我只好轉身投靠星巴克，有沒有台灣企業對點餐機執著的八卦？」

文章曝光後，網友們回應「我感同身受，路易莎的點餐機爆炸爛，觸控超不靈敏，手機感應支付也要喬角度，點餐介面要按超多次確認，難用得要死，然後要用Line pay居然不是掃取條碼，是要靠客人去掃機器跑出來的QR code，之後再去另一個頁面操作」、「店裡沒什麼客人也要叫人用點餐機，點餐機比麥當勞還難用，點完以後店員也不知道有人點餐，做完餐還忘記給客人發票，比人工還沒有效率」、「我家這邊的是用QR code」、「為什麼不用QR code點餐就好」、「點餐機我覺得還好，掃碼點餐才是歧視沒有手機網路的人」。

也有網友為店家採用點餐機緩頰，「現實是全世界都在走向自動化」、「巴黎麥當勞在7年前就用點餐機了」、「韓國超多店都用這種點餐平台，意外解決觀光需求」、「節省人力資源，低端工作薪水這麼少，誰要去做」。

店員 路易莎

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