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24歲欠債千萬可能嗎？ 因這緣故引網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
張男於凶案曝光17小時後落網，涉犯家暴殺人等重罪，法官裁定羈押禁見。記者許正宏／攝影
張男於凶案曝光17小時後落網，涉犯家暴殺人等重罪，法官裁定羈押禁見。記者許正宏／攝影

24歲的年輕人有可能欠債千萬嗎？有一位網友在PTT貼文表示，看到媒體刊載一則新北市三重區的社會新聞內容報導「一位24歲的主人公，竟然欠債千萬」，原PO想請教其他人怎麼會呢？貼文一出引起熱議，有人回應猜是「買房貸款吧」，也有人說別傻了，更像是「賭債」。

原PO文中說，媒體一則社會新聞內容報導新北三重區一位24歲的主人公，竟然欠債千萬，他說「中年魯蛇如他，頂多卡債欠個幾千塊」，怎麼會有人24歲就欠債千萬，可能嗎？

文章一出，引起網友熱議，紛紛一面倒的留言回應，表示是賭債所致吧，「賭債啊」、「我親戚10年前一個晚上敗掉5千萬的田產」、「借高利貸賭博、玩期貨就可以」、「欠債上千萬不一定都是欠銀行」、「地下錢莊賭債，很多看你有房」，有人覺得「利滾利，很快就上千萬了，哪會很難」、「很悲哀，借錢是去賭博而不是創業，暗示了台灣創業環境還不如賭博」

有不少人則討論到年輕人如要負債千萬用房貸就辦得到，「買房貸款吧！」、「隨便房貸就上千萬了好嗎？」、「買房子就千萬了，現在漲超過50%」，不過有網友直言「這種人怎麼可能借錢買房？當然是不可能」。

根據報導，這位24歲的年輕人，就是日前殺害祖孫三代血案的張姓兇嫌。「張男無業、網路簽賭欠債千萬，還涉詐欺被通緝，開銷全靠妻子在八大行業賺錢供養」。由於龐大債務，他常跟太太吵架，於是趁妻子熟睡行凶，隔日凌晨再潛入岳母房間殺人，接著滅口三歲繼子。伴屍數日後，搜刮家中10幾萬元，帶岳母養的小狗逃亡。

房市 簽賭 賭博

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