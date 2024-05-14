哪裡貴？他讚國旅4天「3萬有找」 網曝出國CP值更高：沖繩玩9天6萬

近期不少人指出國旅貴又難玩，出國旅遊反而更划算。不過，一名網友就分享，他們一家人在台灣玩4天，總花費不到3萬元，但如果是去日本玩，最少會花10萬元，相較之下明顯是國旅更便宜。對此不少網友回應，出國是贏在旅遊品質及整體CP值。

原PO在PTT發文指出，2023年底他們一家兩大一小到台南、嘉義玩四天三夜，總花費3萬元有找，包括住宿三晚含早餐與車位共6600元、油錢3000元、各種餐費1萬元、其他雜費約2000元，以及最後購買給親友的伴手禮4000元。

原PO表示，他們玩四天三夜只需3萬元，反觀到日本旅遊五天四夜，兩大一小的總花費最少10萬元，「這筆錢讓我在台灣玩，每晚住星級酒店、餐餐大餐也不用10萬，不懂為何有人說國旅比出國貴？」

文章引起討論，網友紛紛表示，「台灣住宿2到3千的床真的很慘，跟國外不能比」、「因為你是去便宜商旅，要我住便宜商旅，我寧願坐高鐵回家睡覺」、「會說國旅貴是因為常常同樣3千元，台灣能住到的旅館比較差」、「台灣旅宿很大問題就是貴又雷」。

此外，不少人反駁原PO，指出兩大一小去日本五天不需要花到10萬元，「兩大一小去日本很多地方也用不到10萬好嗎」、「兩大一小5萬有找，大阪」、「兩大一小沖繩玩9天總共6萬有找含機票租車」、「兩大一小去日本9天8夜10萬，CP值高到爆表，溫泉旅館一泊二食都有住，南部玩四天三夜要3萬，超貴好嗎」、「日本10萬應該是跟團的吧，自由行根本不用這麼高」。

許多網友認為，出國玩的整體CP值及旅遊品質，遠遠勝於國內旅遊，「你只算錢，有算到旅遊的品質嗎？人家是說CP值，不是總金額」、「這種比較從來就不是只比價錢」、「一樣花5萬，在台灣玩兩趟的旅遊體驗根本比不上日本一趟，在台灣5萬花完剩下迷茫和空虛，在日本則是滿滿的回憶和滿足，完全比不了一點」、「出國其實就貴在機票成本，其他不管旅遊品質住宿品質都屌打國內」。