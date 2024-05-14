快訊

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

中和摩鐵爆命案…狠心用枕頭悶死2名親生孩子 40歲女曝行凶原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪裡貴？他讚國旅4天「3萬有找」 網曝出國CP值更高：沖繩玩9天6萬

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人批評國旅貴又難玩，但一名網友分享，他們一家三口到南部玩4天，花費不到3萬，與出國玩相比便宜許多。圖／ingimage
不少人批評國旅貴又難玩，但一名網友分享，他們一家三口到南部玩4天，花費不到3萬，與出國玩相比便宜許多。圖／ingimage

近期不少人指出國旅貴又難玩，出國旅遊反而更划算。不過，一名網友就分享，他們一家人在台灣玩4天，總花費不到3萬元，但如果是去日本玩，最少會花10萬元，相較之下明顯是國旅更便宜。對此不少網友回應，出國是贏在旅遊品質及整體CP值。

原PO在PTT發文指出，2023年底他們一家兩大一小到台南、嘉義玩四天三夜，總花費3萬元有找，包括住宿三晚含早餐與車位共6600元、油錢3000元、各種餐費1萬元、其他雜費約2000元，以及最後購買給親友的伴手禮4000元。

原PO表示，他們玩四天三夜只需3萬元，反觀到日本旅遊五天四夜，兩大一小的總花費最少10萬元，「這筆錢讓我在台灣玩，每晚住星級酒店、餐餐大餐也不用10萬，不懂為何有人說國旅比出國貴？」

文章引起討論，網友紛紛表示，「台灣住宿2到3千的床真的很慘，跟國外不能比」、「因為你是去便宜商旅，要我住便宜商旅，我寧願坐高鐵回家睡覺」、「會說國旅貴是因為常常同樣3千元，台灣能住到的旅館比較差」、「台灣旅宿很大問題就是貴又雷」。

此外，不少人反駁原PO，指出兩大一小去日本五天不需要花到10萬元，「兩大一小去日本很多地方也用不到10萬好嗎」、「兩大一小5萬有找，大阪」、「兩大一小沖繩玩9天總共6萬有找含機票租車」、「兩大一小去日本9天8夜10萬，CP值高到爆表，溫泉旅館一泊二食都有住，南部玩四天三夜要3萬，超貴好嗎」、「日本10萬應該是跟團的吧，自由行根本不用這麼高」。

許多網友認為，出國玩的整體CP值及旅遊品質，遠遠勝於國內旅遊，「你只算錢，有算到旅遊的品質嗎？人家是說CP值，不是總金額」、「這種比較從來就不是只比價錢」、「一樣花5萬，在台灣玩兩趟的旅遊體驗根本比不上日本一趟，在台灣5萬花完剩下迷茫和空虛，在日本則是滿滿的回憶和滿足，完全比不了一點」、「出國其實就貴在機票成本，其他不管旅遊品質住宿品質都屌打國內」。

出國旅遊 國旅 日本 沖繩

延伸閱讀

天氣漸熱！日本政府教中暑4步驟緊急治療 開不了寶特瓶必送醫

他讚小紅書「比抖音猛」！一票鄉民誇好用：還能避開垃圾文

室友常帶男友留宿家中「冷氣開整天」 她無奈：該請對方分電費嗎？

家中遭燕子築巢！他怨「超多鳥屎要清」想拆 一票人搖頭：是吉兆

相關新聞

哪裡貴？他讚國旅4天「3萬有找」 網曝出國CP值更高：沖繩玩9天6萬

近期不少人指出國旅貴又難玩，出國旅遊反而更划算。不過，一名網友就分享，他們一家人在台灣玩4天，總花費不到3萬元，但如果是去日本玩，最少會花10萬元，相較之下明顯是國旅更便宜。對此不少網友回應，出國是贏在旅遊品質及整體CP值。

台大男進半導體業怨「納稅養低薪軍人」…現役國軍秀報稅單曝年收入打臉

一名台大畢業生表示，退伍後進入半導體業工作，回想在軍中常被一群高中畢業的志願役差使做事，且進入職場後雖然領著比國軍多4~5倍的年薪，卻還要納稅奉養他們，心中難免不是滋味。貼文曝光後，隨即被一名國軍弟兄貼出報稅單打臉，「如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了」。

小包50變100！他驚夜市這小吃價格漲一倍 眾人共鳴：吃了個寂寞

隨著物價不斷上漲，夜市小吃價格也變得不再親民。有網友發現，原本50元起跳的夜市炸排骨酥，現在至少要價100元才買得到，整整貴了一倍，好奇問「為什麼夜市的排骨酥這麼貴？」，引不少人認同，「真的貴又少，100元吃了個寂寞」。

室友常帶男友留宿家中「冷氣開整天」 她無奈：該請對方分電費嗎？

與他人合租時，可能會遇到室友帶人回家住的狀況。一名女網友分享，她與室友住了三年都很融洽，但最近室友交男友後，兩人常常待在家開冷氣一整天，還會每天在家煮飯，且室友男友每週幾乎有四天都會留宿，眼看每個月電費越來越貴，她也漸漸感到不滿，忍不住發問「室友很愛帶男友回家，會叫他一起分電費嗎？」

起雞皮疙瘩！她靠1法寶「蟑螂家族全滅」 過來人驚悚提醒：會復活

夏季即將到來，隨著天氣逐漸濕熱，蟑螂、蚊蟲也開始蠢蠢欲動。近日一名女網友分享超神「滅蟑法寶」，一招直接把家族滅門！

市場賣衣攤寫39元…外籍女不解11件變890 遭刺青仔包圍：想怎樣

一名網友指出，前陣子路過市場標榜「一件39元」的店，發現有外籍女子拿了11件結帳，卻被收890元，雙方進而起口角，女子更被多名刺青人士包圍。貼文曝光後，網友也直呼：「小心，市場慣用的手法！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。