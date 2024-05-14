小包50變100！他驚夜市這小吃價格漲一倍 眾人共鳴：吃了個寂寞
隨著物價不斷上漲，夜市小吃價格也變得不再親民。有網友發現，原本50元起跳的夜市炸排骨酥，現在至少要價100元才買得到，整整貴了一倍，好奇問「為什麼夜市的排骨酥這麼貴？」，引不少人認同，「真的貴又少，100元吃了個寂寞」。
一位網友在《PTT閒聊板》發文寫道，以前就覺得夜市的炸排骨酥價格不便宜，但沒想到現在變這麼貴，原本花50元就可以買到小包的排骨酥，現在至少要100元才買得到，價格整整翻了一倍，中包、大包的當然就更貴了。原PO好奇問「明明排骨酥的肉也沒有很多，為什麼價格會比一般夜市小吃來得貴呢？」
貼文曝光，網友紛紛留言回應，「50$只有五六塊QQ」、「真的貴又少，100元吃了個寂寞」、「雖然物價上漲，但也漲蠻多錢的」、「真的！久久沒吃，上次突然想到去買才發現居然沒50元的，100元份量也不多，還好我沒很愛吃這項，常吃的地瓜球還是20元」。
物價漲到讓人心驚膽跳，喜歡吃排骨酥但買不下手的人，網友建議可以自己做，到「菜市場買1000元豬肉自己做，可以吃到吐，吃到讓你怕」，還可以買超市的排骨酥或鹽酥雞自己烤或炸來吃，另有人推薦好市多的無骨排骨酥，「一大包吃很久也滿好吃的」。
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