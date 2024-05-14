台大男進半導體業怨「納稅養低薪軍人」…現役國軍秀報稅單曝年收入打臉

一名台大畢業生表示，退伍後進入半導體業工作，回想在軍中常被一群高中畢業的志願役差使做事，且進入職場後雖然領著比國軍多4~5倍的年薪，卻還要納稅奉養他們，心中難免不是滋味。貼文曝光後，隨即被一名國軍弟兄貼出報稅單打臉，「如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了」。

原PO在Dcard以「當兵完全就是耽誤就業」為題，指出自己於今年初退伍，隨即進入半導體業工作。想到大學畢業的自己在軍中被一群高中畢業的志願役差使做事，不禁覺得是「虎落平陽被犬欺」。原PO推測，自己在科技業的年薪「大概是他們的四到五倍吧」！也說光想到國軍「薪水低到不用繳稅，還要靠知識分子納稅養他們，就覺得很不爽」。

貼文一出，網友們熱烈討論，「軍人不用繳稅，不知道這個錯誤資訊你是從哪裡接收到的，軍人現在都要繳稅」、「你學歷高到現在連軍人要繳稅這個資訊都不知道是嗎？志願役薪水多少Google一下不會太難」、「雖然我也不喜歡國軍文化，但看到你說軍人不用繳稅就知道你也差不多低能，要酸人也不先做好功課」。

也有網友奉勸原PO「沒必要這樣，當初也是覺得憑什麼被他們狗眼看人低，常常看到他們歧視高學歷，但是他們有些人不是不愛讀書，是環境或家庭影響下選擇了從軍，少數例外」、「有本事你就簽下去再來說三道四，不要以為自己有多了不起，也不要用自己想法來了解他們，如果沒有他們簽下去，說不定你要當兩三年兵，回到跟從前一樣，到時候又哭爸哭媽」、「我只能說你的井底之蛙限制你的眼界罷了，軍隊裡比你厲害的人其實還很多」。

一名學歷是瑞士蘇黎世大學的退役弟兄留言透露，「我自己是在服兵役前就拿到國外博班offer，合約簽今年，實驗室老闆也願意等我當完兵。國家義務要服就是要服，不要因為自己工作找得不順利就在那邊怪東怪西，扯什麼兵役扯什麼別人底層，這種行為很可悲」。

一名自稱是現役國軍的弟兄貼出報稅單，打臉原PO說「我當兵不兼差，靠股息分紅，這三年年收都過兩百萬了。如果你賺比我高，說我無腦我服；如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了。社會講實力，有錢就是實力，不想跟你廢話了」，同時也補充自己未來的生涯規劃，「想說等退伍月退4萬多，股息分紅一個月10萬多，還有一間收租三房，我當志工去照顧弱勢就好，社會上需要的是身體力行的協助啦」。