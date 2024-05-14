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室友常帶男友留宿家中「冷氣開整天」 她無奈：該請對方分電費嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，室友常帶男友回家，兩人冷氣吹整天，還每天在家煮飯，讓她十分無奈，想請對方幫忙分攤電費。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨，室友常帶男友回家，兩人冷氣吹整天，還每天在家煮飯，讓她十分無奈，想請對方幫忙分攤電費。示意圖／Ingimage

與他人合租時，可能會遇到室友帶人回家住的狀況。一名女網友分享，她與室友住了三年都很融洽，但最近室友交男友後，兩人常常待在家開冷氣一整天，還會每天在家煮飯，且室友男友每週幾乎有四天都會留宿，眼看每個月電費越來越貴，她也漸漸感到不滿，忍不住發問：「室友很愛帶男友回家，會叫他一起分電費嗎？」

原PO在PTT發文表示，她與大學時期好友一起當室友三年，之前都很正常，但近期室友交了一個大學生男友，一個禮拜幾乎四天都留宿她們家，「她男友已經這樣住快半年了，完全沒有主動提過要幫忙負擔一些費用」，讓原PO感到心裡有點不平衡。

原PO表示，她是正常上班族，平常只有晚上在家，三餐也都在外解決，但室友是居家上班，且男友中午下課後就會到她們家，兩人一整天都在客廳開冷氣，還每天都在家中開伙，「雖然有想過可能大學生沒有多餘的錢，但就覺得為什麼我要幫忙多出我根本沒有使用到的部分？」詢問眾人「要怎麼開口會比較不傷感情？如果說電費除以3會要求太多嗎？」。

文章引起討論，網友紛紛表示，「就算男友不主動付，室友也該主動提出多付吧，傻眼」、「其實這男的不主動分錢滿沒品的」、「搬出去，室友很不尊重人，有陌生異性要同住一開始就要反映」、「電費有差當然要他付啊」、「幫她養男友幹嘛」、「不只電費，房租也要出吧，起碼出個兩成」、「光是一整天都在開客廳冷氣，就可以叫對方多出了」。

不少網友認為應該直接講，「直接說就好了，錢的事情客氣什麼」、「如果現在電費明顯比以前多了，一定講」、「如果是好朋友就直接講開，如果因此翻臉，那也不是什麼好朋友」、「有什麼好傷不傷感情的，不然你要忍氣吞聲」、「不用提男友，跟室友說她電費用比較多，要協議調整電費比率」。

也有人過來人建議原PO趕快搬走，「過來人經驗，馬上搬走」、「什麼都不用說，只要一說感情絕對破壞，租約到期馬上搬」、「妳搬出去正解，不然要一直忍受他們很煩，回到家都不能放鬆」、「搬走，這種就臉皮厚，講應該也沒用」、「不管怎麼說都會傷感情，是我就租約到期直接搬走」、「有室友還帶異性長期住滿不尊重的，如果是我水電可以不計較，但租約到期我就會走人」。

室友 電費

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