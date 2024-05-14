起雞皮疙瘩！她靠1法寶「蟑螂家族全滅」 過來人驚悚提醒：會復活

夏季即將到來，隨著天氣逐漸濕熱，蟑螂、蚊蟲也開始蠢蠢欲動。近日一名女網友分享超神「滅蟑法寶」，一招直接把家族滅門！

靠水煙殺蟑！原PO在threads分享一段影片，可以看到殺死的蟑螂，竟占了畚斗三分之一空間，隨後屍體也被丟進馬桶沖掉，原PO表示：「水煙的威力就是把整個家族都叫出來！我同事是勇士，我一直起雞皮疙瘩。」

貼文曝光後，網友也直呼畫面太恐怖，「我要封鎖妳」、「馬桶就挺無辜」、「分批水葬」。另外，也有許多人建議，「這還要用火燒吧，之前水煙用完丟垃圾袋，隔天它們全部復活」、「建議用火燒，不要丟馬桶，因為它們可能沒死透，而且化糞池可能是它們很好的家，有機會蟑螂氾濫」。

此外，過去也有不少人分享滅蟑經驗，除了保持環境清潔外，市售防蟑藥「一點絕」的呼聲也很高，再來阻斷蟑螂出入口、利用強烈氣味驅、定期請除蟲專家也都是方法。研究蟑螂的學者高雄大學運動與健康休閒學系教授白秀華表示，台灣目前最常見的蟑螂是德國蟑螂、美洲蟑螂。她也提醒，蟑螂是過敏原攜帶者，若是用拖鞋打破蟑螂，造成它們肚破腸流，反而可能讓病菌傾巢而出，影響身體健康。