快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

起雞皮疙瘩！她靠1法寶「蟑螂家族全滅」 過來人驚悚提醒：會復活

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友分享超神「滅蟑法寶」，一招直接把家族滅門！示意圖／ingimage
近日一名女網友分享超神「滅蟑法寶」，一招直接把家族滅門！示意圖／ingimage

夏季即將到來，隨著天氣逐漸濕熱，蟑螂、蚊蟲也開始蠢蠢欲動。近日一名女網友分享超神「滅蟑法寶」，一招直接把家族滅門！

靠水煙殺蟑！原PO在threads分享一段影片，可以看到殺死的蟑螂，竟占了畚斗三分之一空間，隨後屍體也被丟進馬桶沖掉，原PO表示：「水煙的威力就是把整個家族都叫出來！我同事是勇士，我一直起雞皮疙瘩。」

貼文曝光後，網友也直呼畫面太恐怖，「我要封鎖妳」、「馬桶就挺無辜」、「分批水葬」。另外，也有許多人建議，「這還要用火燒吧，之前水煙用完丟垃圾袋，隔天它們全部復活」、「建議用火燒，不要丟馬桶，因為它們可能沒死透，而且化糞池可能是它們很好的家，有機會蟑螂氾濫」。

此外，過去也有不少人分享滅蟑經驗，除了保持環境清潔外，市售防蟑藥「一點絕」的呼聲也很高，再來阻斷蟑螂出入口、利用強烈氣味驅、定期請除蟲專家也都是方法。研究蟑螂的學者高雄大學運動與健康休閒學系教授白秀華表示，台灣目前最常見的蟑螂是德國蟑螂、美洲蟑螂。她也提醒，蟑螂是過敏原攜帶者，若是用拖鞋打破蟑螂，造成它們肚破腸流，反而可能讓病菌傾巢而出，影響身體健康。

蟑螂 過敏原 馬桶

延伸閱讀

想離職卻遭主管嗆「封殺」！24歲汽車業務被同事陰了 內行提解方

新進員工加薪5千！6年老鳥傻眼「底薪差不到1千」 網嘆：不怕你走

前女友變老婆臉書好友！他嚇壞「該怎麼辦」 網質疑：心裡有鬼？

月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

相關新聞

室友常帶男友留宿家中「冷氣開整天」 她無奈：該請對方分電費嗎？

與他人合租時，可能會遇到室友帶人回家住的狀況。一名女網友分享，她與室友住了三年都很融洽，但最近室友交男友後，兩人常常待在家開冷氣一整天，還會每天在家煮飯，且室友男友每週幾乎有四天都會留宿，眼看每個月電費越來越貴，她也漸漸感到不滿，忍不住發問「室友很愛帶男友回家，會叫他一起分電費嗎？」

起雞皮疙瘩！她靠1法寶「蟑螂家族全滅」 過來人驚悚提醒：會復活

夏季即將到來，隨著天氣逐漸濕熱，蟑螂、蚊蟲也開始蠢蠢欲動。近日一名女網友分享超神「滅蟑法寶」，一招直接把家族滅門！

市場賣衣攤寫39元…外籍女不解11件變890 遭刺青仔包圍：想怎樣

一名網友指出，前陣子路過市場標榜「一件39元」的店，發現有外籍女子拿了11件結帳，卻被收890元，雙方進而起口角，女子更被多名刺青人士包圍。貼文曝光後，網友也直呼：「小心，市場慣用的手法！」

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

開車時若發現部分零件或性能出現問題，為安全著想，應將車交由專業人士檢查以找出問題原因。近日一位網友表示，他前幾個月牽車到維修廠維修，不料老闆試車時發生事故，原PO欲辦理保險事宜便與對方溝通，才發現老闆是「無照」...

男員工「整理衛生棉拍照」 她喊噁心秒客訴！網傻眼：穿越來的？

賣場中商品種類繁多，員工將商品上架後，通常會被要求將架上商品拍照回傳給廠商。不過日前一名女網友發文控訴，她看到賣場有名男性員工在上架商品時，將衛生棉一一排好，隨後還拿出手機拍照，讓她覺得此行為非常「噁心」。貼文發布後，不少網友傻眼怒斥「你的心態才噁心！」

機車族未收一處「比不立中柱更沒品」 一排受害者痛批：脛骨殺手

台灣被稱為機車王國，機車作為代步工具，替民眾帶來便利，卻也因此產生不少紛爭，如機車族停車不立中柱、僅踢側柱，導致一旁車輛受到影響，諸如此類的糾紛不斷，而日前一名網友發文痛批，機車族某一行為「比不立中柱更沒品」，貼文釣出一排受害者熱烈回應，怒斥根本是「脛骨殺手！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。