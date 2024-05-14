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市場賣衣攤寫39元…外籍女不解11件變890 遭刺青仔包圍：想怎樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，前陣子路過市場標榜「一件39元」的店，發現有外籍女子拿了11件結帳，卻被收890元，雙方進而起口角。 圖擷自《爆料公社》
一名網友指出，前陣子路過市場標榜「一件39元」的店，發現有外籍女子拿了11件結帳，卻被收890元，雙方進而起口角。 圖擷自《爆料公社》

一名網友指出，前陣子路過市場標榜「一件39元」的店，發現有外籍女子拿了11件結帳，卻被收890元，雙方進而起口角，女子更被多名刺青人士包圍。貼文曝光後，網友也直呼：「小心，市場慣用的手法！」

原PO在臉書《爆料公社發文指出，4月底在新莊鳳凰城市場經過這間標榜「特賣會，一件39元」的店，忽然一陣爭吵傳來，發現幾名刺青的人，圍著一名看似外籍移工的女子。「原來那女生拿了11件去結帳，老闆卻收她890元，她用不是很輪轉的國語說：『一件不是39元？』老闆半威脅回：『哪是39元，一件89元，衣服我都裝到袋子裡了，現在妳想怎樣？』」

原PO續指，因為當時只是剛好經過，結果怎麼樣他並不清楚，只是前天（12日）路過市場時，發現這間店又來擺攤了，提醒不常來逛的民眾要小心。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「裝到袋子裡，可以拿出來啊？」、「這種很多啊，賣水蜜桃、冰棒的啦，然後擺攤都是少年仔、有刺青」、「就寫39一件了，怎麼變89一件，當下不敢出頭幫忙，怕被報復沒關係，但如果是我會偷偷在旁邊報警…都這個年代了還有這種事，真是糟糕」、「台灣人要對得起詐騙王國的美名」、「這個我有遇過．後來我說我買一件就好」、「這好像幾十年前就有類似的，XX元字超大，『起』寫得跟螞蟻一樣小」。

另外也有網友好奇，店家就算真的只賣39元，但品質不知道是否有保障，為何有人敢買？對此，有內行網友表示，這些衣服高機率都是回收衣，「我家這邊的回收鐵櫃，常常有不明人士過來翻箱倒櫃、全部搬走」、「以前有朋友媽媽做過，他們是一個集團，早上去集合，司機先載人跟衣服去市場賣，自己擺、自己收，下班司機再載回集合地點。這些衣服有回收也有新的，朋友媽媽還在衣服堆挖出某U的衣服過」。

刺青 爆料公社 詐騙

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