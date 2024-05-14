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太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

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太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文表示，他的車送至維修廠維修，但老闆上路試車時發生事故，後續他覺得老闆態度可疑，才發現對方沒駕照。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位網友發文表示，他的車送至維修廠維修，但老闆上路試車時發生事故，後續他覺得老闆態度可疑，才發現對方沒駕照。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

開車時若發現部分零件或性能出現問題，為安全著想，應將車交由專業人士檢查以找出問題原因。近日一位網友表示，他前幾個月牽車到維修廠維修，不料老闆試車時發生事故，原PO欲辦理保險事宜便與對方溝通，才發現老闆是「無照」。原PO收到罰單後發文求助，想了解有哪些管道可以申訴？

原PO在FB社團「爆系知識家」發文表示，三月底時因車子避震器有問題，於是他將車開到維修廠維修。然而，老闆卻在試車時發生車禍，原PO為辦理出險，便向老闆詢問事故的相關資訊，而老闆當時遲遲不願提供資料，後續原PO才發現對方竟是「無照」。

原PO近日收到了那次事故的罰單，違規事由是「汽車所有人允許駕照業經註銷者駕駛其小型車」。原PO擔心除了罰金外，自己可能會被吊扣牌照或駕照，於是發文求助網友，想知道能透過哪些管道進行申訴？又該如何舉證，自己事前不知道對方是無照呢？

對此，不少網友感嘆原PO的情況很倒楣，「這個真的很倒楣」、「這種老闆誰敢給他修」、「這有點無言，誰會知道車廠有沒有駕照啊」、「這是要民眾以後去修車，先請老闆、員工出示駕照或是簽切結書的概念嗎？」。

有網友則提供原PO可處理的管道或方法，「先申訴，開單是正常程序，因為警察也不知道，你是在『知情』或『不知情』的情況下允許行為人駕駛。申訴失敗的話就提起行政訴訟，由法官來裁定，這有時效性要把握」、「有爭議的罰款都不建議先繳納！可以先去監理所申訴，走程序期會有新的繳納期限（通常會遞延一個月）」、「可以對保養廠老闆提出民事求償看看」。

還有內行網友表示，原PO的事件應分成兩部分來看，「1、本次執法認定沒有問題，就是一個沒有駕照的人開著別人的車上路，又非偷竊，執行單位依法告發，申訴很難 」、「車子送到修理廠，車廠試車應該委任有駕照的技師，無照上路被連帶處罰，這部分受損的權益應為車廠負責處理賠償，跟本次告發無關」。

另外，有網友引用道路交通管理處罰條例第21條第6項表示，可就後半部去申訴，只是機會不大 ，「汽車所有人允許第一項第一款至第五款之違規駕駛人駕駛其汽車者，除依第一項規定處罰鍰外，並吊扣其汽車牌照一個月；五年內違反二次者，吊扣其汽車牌照三個月；五年內違反三次以上者，吊扣其汽車牌照六個月。但其已善盡查證駕駛人駕駛執照資格之注意，或縱加以相當注意而仍不免發生違規者，不在此限」。

交通違規 罰單 車主 車禍 駕照

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