男員工「整理衛生棉拍照」 她喊噁心秒客訴！網傻眼：穿越來的？

賣場中商品種類繁多，員工將商品上架後，通常會被要求將架上商品拍照回傳給廠商。不過日前一名女網友發文控訴，她看到賣場有名男性員工在上架商品時，將衛生棉一一排好，隨後還拿出手機拍照，讓她覺得此行為非常「噁心」。貼文發布後，不少網友傻眼怒斥：「你的心態才噁心！」

一位女網友日前在Dcard發文，表示她某日到全聯購物經過衛生棉區時，看到一位男員工將每包衛生棉拉出來排放整齊，還拿手機拍照，此行為讓原PO感到很噁心，當下便立即「上前假裝詢問商品，偷看他的名牌，覺得自己有點聰明」。原PO回家後與男友報備，男友也認為不妥，兩人決定打電話客訴，她直呼，以後再也不會去全聯消費，「怎麼會有這麼噁心的事情呢？氣死我了」。

該貼文被轉載至臉書社團「全聯消費經驗老實說」，轉載網友直言「女人妳以為全聯員工很願意嗎？」，吸引不少網友替員工發聲，「這是不知道要拍照給廠商嗎」、「人家工作被嫌噁心，真的無言了」、「我以前在超市工作過，這個動作叫做『拉排面』，是為了要把商品排整齊，並且注意保存期限的」、「這是他的工作，好傻眼」、「您跟您男友是從清朝穿越來的嗎？衛生棉有什麼噁心？」。