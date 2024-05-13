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機車族未收一處「比不立中柱更沒品」 一排受害者痛批：脛骨殺手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友痛批機車族一行為比不立中柱更沒品。示意圖／Ingimage
網友痛批機車族一行為比不立中柱更沒品。示意圖／Ingimage

台灣被稱為機車王國，機車作為代步工具，替民眾帶來便利，卻也因此產生不少紛爭，如機車族停車不立中柱、僅踢側柱，導致一旁車輛受到影響，諸如此類的糾紛不斷。而日前一名網友發文痛批，機車族某一行為「比不立中柱更沒品」，貼文釣出一排受害者熱烈回應，怒斥根本是「脛骨殺手」。

一名網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》分享一張機車立側柱停放的照片，仔細查看，該車並未將「飛旋踏板」收起，該網友對此痛批，「痛死了，五字經都快飆出來了，這個不收是怎樣，一堆人在檢討不立中柱的人沒品，這個不收，比沒立中柱更加沒品」。

話題隨即引發一堆網友共鳴，紛紛表示「深感其害，中招過一個月還在結痂」、「沒錯，這個踢到一定會受傷」、「踢到會痛到快往生」、「不立中柱是小事，這個不收真的夭壽（排除不小心彈出的）」、「之前被這個飛旋踏板撞到膝蓋超痛」、「之前也中招幾次，真的痛到靠腰」、「我每次回家在停車看到其他機車沒收我也都會順腳幫他收起來」、「脛骨殺手」。

不過也有網友認為是設計不良的問題，「不見得是車主沒收，現在的設計是，行人走過去輕碰一下就會彈出來」、「有時候也不是人家沒收，是牽車出來的碰到彈出來沒幫人家收回去」、「有些是真的不能收的，固定的喔」、「要問車商設計這個暗器幹嘛」、「以前都是做內縮踏板設計，現在改這種飛旋，就是在找倒霉鬼碰到」、「這是機車最爛的設計！」。

此外，有眼尖的網友發現該車主甚至還違停，「他停的地方也不對，那不是通道」、「怎麼不說紅線亂停車才是重點」、「還加違停」、「他連出入口都在停，紅線也看不懂，你還期待啥道德品格」、「他沒停在車格還是紅線」、「紅線側柱脛骨粉碎者一次滿足」、「不立中柱、沒收踏板、違規停紅線！哇什麼鬼扯的事情都讓他佔據了耶」。

機車族 爆料公社 立中柱 立側柱 違停

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