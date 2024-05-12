帳戶突「入帳5萬元」她憂遇詐騙 內行揪1關鍵：不是轉錯

詐騙手法層出不窮，讓許多民眾人心惶惶。近日，一名女網友在Dcard表示，自己在查看網銀明細時，突然發現8日有一筆5萬元入帳紀錄，底下說明為「行政院發」，但由於她對該筆金額的來源毫無頭緒，於是發文尋求網友意見。

原PO以「帳戶突然多5萬元整」為題稱，她近日在繳完卡費後，發現網銀明細於8日有一筆5萬元入帳，底下說明寫「行政院發」，摘要則標註「代發」。她透露，該筆帳款不是租屋補助、汽車舊換新補助，自己也並未申請學校獎學金、學貸，忍不住緊張提問，「這到底是啥錢？一點頭緒都沒有，有點怕怕的」。

原PO說明，自己很擔心該款項是詐騙集團的手法，打電話詢問銀行後，對方則稱無從得知該轉帳紀錄的資訊，因此無法處理，她也無奈表示，「好像就只能等星期一行政院有人上班，才能揭曉答案了」。

貼文一出，引起不少網友討論，「反正那個帳戶要有5萬元存款就好了，什麼名頭沒差，如果要求返還，妳就直接轉5萬」、「沒有急需就不要動，誰叫妳轉匯過去都不要匯，會變人頭帳戶，星期一再處理就好了」、「不要隨便自行處理，務必要請銀行端協助處理，處理不好會有洗錢的問題喔」。

還有內行人指出，「雖然說我不在這銀行上班，但以這張轉帳紀錄來看，這不是別人轉入的，是銀行代為發放的，因為『摘要』是銀行系統的轉帳代稱，比如『現金』、『轉帳』、『薪資』，不像一般自己轉帳可以隨意登打的備註，所以基本上可以撇除轉錯帳的問題，但這僅限我遇到的狀況解釋，畢竟我不是這家銀行的行員」。

據了解，洗錢防制法子法於今年（2024）3月上路，針對無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人頭帳戶交付3個以上帳戶，或經告誡後5年以內再犯者均科以刑責，未來不會再有人頭帳戶不受法律規範。