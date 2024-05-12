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好市多「超平價美食」份量縮水 一票人嘆：改版前好吃多了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報資料照／記者宋健生攝影
好市多示意圖。聯合報資料照／記者宋健生攝影

好市多生鮮熟食琳瑯滿目，總能吸引消費者目光，其中熱狗堡加飲料的50元套餐，更是不少人必點的平價美食。然而近日一名網友發現，這款熱狗堡換了新的麵包，整個份量縮水。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出熱狗堡照片，可以看到熱狗長度比麵包長了許多。他表示雖然自己很久沒吃這款餐點，但可以百分百確定麵包變小了，因為熱狗絕對不可能變長。

原PO表示，好市多熱狗堡麵包改版。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
原PO表示，好市多熱狗堡麵包改版。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

貼文曝光後，網友紛紛感嘆，「原來不是只有我感覺麵包變小，好市多連麵包都要偷」、「它變小很久了」、「因為長熱狗還有庫存，以後就一樣短了」、「熱狗細、麵包小、洋蔥少」、「改版前的麵包體好吃多了，現在的麵包體很乾」。不過也有網友認為，以熱狗堡＋飲料杯才50元來看，已經算是物超所值了。

另外，不少網友順便抱怨「洋蔥加到飽」何時能回來，「從疫情過後開放自己加變成料包後，就覺得好市多食髓知味，不會換回來了」、「懷念可以手搖洋蔥屑的日子」、「疫情過這麼久了，還在用疫情的理由用包裝醬料包」、「洋蔥現在都沒有加到飽了，熱狗堡當然縮水」。

Costco 好市多 洋蔥

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