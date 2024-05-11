公園男廁1設計超貼心！他跪求全台普及 釣出一票男生爆共鳴

你是否有過使用小便斗上廁所時，被別人看光的經驗？對此，一名網友分享，近期發現新店央北中央公園的男廁，「小便斗居然有隔間」，讓他驚呼早日普及這種設計，上廁所再也沒壓力。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「男性友善廁所」為題，指出最近在新店央北中央公園上廁所，發現男廁的小便斗竟然有隔間，讓他驚呼「跟隔板差好多，上廁所完全沒壓力」，希望這種設計可以早日普及。

一名網友分享，新店央北中央公園男廁的小便斗有隔間，讓他驚呼「跟隔板差好多，上廁所完全沒壓力」。圖/翻攝自Dcard

貼文一出後，多數網友都相當支持，紛紛表示「我覺得這個真的不錯欸，不然男生排排站上廁所，說真的也是偏尷尬」、「把這張圖每天寄給總統陳情，無限支持男性友善廁所」、「這種廁所對有尿羞症的人根本是一大福音」、「期待哪天可以不用135上廁所」、「很支持欸，大部分男廁的隔間真的形同虛設」、「覺得男廁都沒隔間很誇張，不止沒隱私也很尷尬」。

此外，也有不少男性網友分享上廁所被偷看的經驗，紛紛表示「以前上廁所遇過變態一直瞄」、「我去的那間完全沒隔板，一整排超過10個小便斗，那個變態硬要站我隔壁那個，然後一直瞄」、「有一種一整條像水溝的，連小便斗都沒有，真的很難受」、「有些百貨公司隔板還用透明的，不知道有什麼問題」。