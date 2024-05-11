忽然想吃三商巧福！他一看價格驚呼「吃不下去」 網苦笑：外食物價狂漲

一講到牛肉麵，你心裡會想到哪一家名店呢？一名網友表示，近日心血來潮，突然想吃三商巧福的牛肉麵，竟發現招牌「原汁牛肉麵」售價要155元，和自己記憶售價100出頭相差太多，驚呼實在吃不下去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「三商巧福牛肉麵155元，有點吃不下去…」為題，指出最近突然想吃三商巧福的牛肉麵，想點一碗最原始的原汁牛肉麵，沒想到單點就要155元，讓原以為價格是100出頭的他相當吃驚，好奇發問「三商巧福原汁牛肉麵何時漲到155元啊？」。

貼文一出後，多數網友認為現在外食越來越貴，紛紛表示「現在只吃得起牛肉湯麵了」、「真的漲超兇…感覺每年漲20」、「上次吃的時候還是89元，物價真的有夠誇張」、「漲得太誇張了這時代」、「哭啊，外食狂漲」、「夭壽，還真的155，太久沒去了」。

不過，也有部分網友認為，三商巧福跟其他牛肉麵店比，價格還算可以接受，紛紛回應「我倒是覺得變便宜了，以前120外面小店賣80，現在155外面已經到180了」、「牛肉麵正常價，比它貴的多得是」、「他就牛肉麵及格線，價格還可以吧」、「牛肉麵現在大碗沒200的都不太能吃吧」、「內用值那個價，冷氣夠涼」。