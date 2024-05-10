想開冷氣又怕用電？2秘訣省荷包 老師傅：選錯機種電費差5倍

近日天氣轉熱，不少人想打開冷氣，又怕電費過高，究竟該如何節省冷氣電費？一位住在台灣的日本人松野高志，請教冷氣師傅相關問題，對方透露有「2秘訣」可以節省5倍的冷氣電費！

電視主持人松野高志過去曾在節目《台灣好吃驚》中，到冷氣工廠當一日學徒，並跟著有26年工作經驗的冷氣師傅King哥去顧客家裝冷氣。King哥介紹目前最流行也最省電的款式就是「變頻冷氣」，不會忽冷忽熱，因壓縮機會隨著設定的溫度去調整，且一定要選擇「一級能效、有環保節能標章」的變頻冷氣，用電量比較少，舊式的冷氣通常是五級能效，比較耗電。

King哥解釋，若以一噸的一級能效變頻冷氣來說，在房間裡面吹24小時，連續2個月大約是1000多元，五級能效的冷氣，費用就可能飆到5、6千元，價差高達5倍。

接著，高志詢問冷氣是要一直開著，還是等熱的時候再開、重複開關比較省電？King哥回答，冷氣最好少開開關關，「壓縮機啟動需要的電流很高，開開關關會非常耗電」，他建議定溫在26度就不要再關了，如此一來才能恆溫，反而省電。

事實上，台電也曾分享冷氣省電小秘訣：冷氣溫度調高1度C，可省電6%、濾網2-3週定期洗，也可省電10%，如果購買新冷氣，能源標示1級跟5級相較，省電量可以高達37%。