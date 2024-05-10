快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

蚊子擾清夢…開燈不見影氣死人！網教一招必現蹤：靠手機就行

聯合新聞網／ 綜合報導
擾人清夢的蚊子十分會躲藏。 圖／Ingimage
擾人清夢的蚊子十分會躲藏。 圖／Ingimage

一般人都會有睡覺時被蚊子吵醒的經驗，因為聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛，但一開燈後，原本距離很近的蚊子竟瞬間消失無蹤，讓人相當懊惱。一名網友在PTT上好奇詢問「開燈後蚊子都躲去哪裡？」，引起網友熱議。

原PO表示，因為房內有蚊子，在睡著後被叮到皮膚很癢醒來，在開燈後想打蚊子，蚊子卻不見蹤影；但一關燈後，又不時地在耳朵旁飛來飛去，讓他相當氣惱。並說，即便夜裡開了捕蚊燈也沒用，讓他被蚊子叮醒後，氣到開燈尋找蚊子蹤影。

網友見文提出各式各樣的解答，最多人認為，因為一開燈後，蚊子會立即停止飛行，所以一般會在床附近周遭的牆面上，通常會停在暗處，或任何視線死角內；也有人答可能會停在床上或棉被上。

有人建議，與其開燈找蚊子，不如關燈會比較容易發現牠停在哪裡，「不要開房間燈，開手機燈往白牆上照，牠自己就飛過來了」、「牠會玩一二三木頭人，你用手機的燈作弊，牠會來不及躲」、「不要開燈，手電筒照牆壁，牠就會停在光源」。

有人透露為防蚊子半夜來擾，他都開燈睡，但此舉卻不利於健康。也有人說，若真的有蚊子，加裝蚊帳能有效防止蚊子來擾，一覺好眠。

另有網友好奇詢問，為何蚊子總在耳邊飛？有人回答，耳朵具有天然的耳垢味道，會吸引蚊子靠近；此外，蚊子也會受到二氧化碳吸引，人類的呼吸剛好就有較高濃度的二氧化碳，因此「捕蚊燈沒用，因為人體吸引力更大」。有網友因此建議，若不想讓蚊子找到你，也可加裝循環扇，可能會有所助益。

蚊子

延伸閱讀

燙青菜最不該出現哪種菜？網友公認這道：店家端出絕對生氣

小宅漲翻天！專家批限制私法人買豪宅：如洪水湧入 購屋族更難買房

長再正也不想聯絡！未婚男指一行業是「結婚地雷」：眼睛長在頭頂

冷氣買哪家？闆娘推3品牌「防過敏、可殺菌」 強調定期做一事才有效

相關新聞

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示自己家的車，大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也開了20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

蚊子擾清夢…開燈不見影氣死人！網教一招必現蹤：靠手機就行

一般人都會有睡覺時被蚊子吵醒的經驗，因為聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛，但一開燈後，原本距離很近的蚊子竟瞬間消失無蹤，讓人相當懊惱。一名網友在PTT上好奇詢問「開燈後蚊子都躲去哪裡？」，引起網友熱議。

想開冷氣又怕用電？2秘訣省荷包 老師傅：選錯機種電費差5倍

近日天氣轉熱，不少人想打開冷氣但又怕電費過高，究竟該如何節省冷氣電費？一位住在台灣的日本人松野高志，請教冷氣師傅相關問題，對方透露有「兩秘訣」可以節省五倍的冷氣電費！...

維修冷氣等到天荒地老？冷氣師傅教撇步 曝3類人有「優先特權」

夏天到！許多民眾忙著檢修或購買冷氣，但有些民眾卻發現，請冷氣維修師傅到府檢修，總是得等上兩週或甚至是一個月，才能成功預約到人...

她怨收不到掛號信要投訴郵差 網見一事不挺：你才有問題

一般來說，若是郵差投遞2次掛號信未成功，郵局便會寄發招領通知單，請民眾至指定郵局領取信件。日前一位網友表示，她家的信箱掛在離家約150公尺的農地旁，自己平日都在那裡工作，而家裡雖然放養了兩隻米克斯...

冷氣買哪家？闆娘推3品牌「防過敏、可殺菌」 強調定期做一事才有效

「不會安裝冷氣的冷氣闆娘」在抖音分享自己看冷氣的經驗，她指出5大一線品牌皆可信任，包括三菱重工、日立、國際牌、大金、富士通，不過她也強調，即便挑再好、再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。