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她怨收不到掛號信要投訴郵差 網見一事不挺：你才有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友抱怨，自從換了新的郵差送信後，自己就一直收不到掛號信。郵差示意圖，與新聞當事者無關。聯合報系資料照
一位網友抱怨，自從換了新的郵差送信後，自己就一直收不到掛號信。郵差示意圖，與新聞當事者無關。聯合報系資料照

一般來說，若是郵差投遞2次掛號信未成功，郵局便會寄發招領通知單，請民眾至指定郵局領取信件。日前一位網友表示，她家的信箱掛在離家約150公尺的農地旁，自己平日都在那裡工作，而家裡雖然放養了兩隻米克斯，但只會叫不咬人。原PO抱怨，最近換新郵差後，都要等收到招領單才知道有掛號信，為她帶來很大的困擾，想知道投訴對方是否有用。對此，多數網友譴責原PO未將狗綁好，並表示狗追車非常危險

原PO在Dcard上以「投訴郵差有用嗎？」為題發文表示，她家的地理位置比較偏僻，除了宅配司機、郵差外，平常不會有陌生車輛進出。原PO表示，她家放養了兩隻米克斯，年輕的只會朝陌生車輛叫、不會咬人；另一隻老狗狗以前會追車咬人，但自從養了年輕的狗後就不會了。

原PO說明，她家的信箱掛在離家150公尺外的農地旁，自己平時都在那裡工作。她表示，之前的郵差知道那片地是她家的，送掛號信時若發現有車停在那，就會按喇叭提醒收信。不過原PO表示，明明郵差來的時間她都會待在農地工作，但最近換了一個老郵差後，卻有一個月未收到掛號信，總是要等到招領單來才知道有掛號。

原PO敘述最近一次遇到郵差時，對方按了喇叭，自己也準備走過去收信，但郵差看到她家的狗跑過來後，便一路往反方向騎，就算看到她的身影也沒停車，讓她很生氣。

事後郵差向原PO表示，送這區的好幾個郵差都被她家狗咬過。原PO對此表示無言，指出她們家的狗最少有5年沒咬過任何人，更何況是郵差。

原PO抱怨，最近家裡又收到掛號招領單，因為郵局所在市區和她家有段距離，自己也不一定天天有空，讓她很困擾，想知道如果去投訴該名郵差是否有用？

對此，許多網友認為原PO問題最大，不該將狗放養，「不能給郵差一個安心送信的環境嗎？ 把狗拴起來讓大家都放心，你說狗不會咬人，但有些人就是怕狗啊」、「你們才造成郵差困擾吧。郵差也是人，拜託把狗綁好，別讓他亂咬人」、「你知道狗狗追車有多危險嗎？幹嘛冒著被狗追咬的風險給你送信啊？」。

也有從事外勤工作的網友分享類似經驗，「狗會不會咬人完全牠看心情，不綁，狗在那邊徘徊狂吠，郵差還要邊工作邊注意，狗會不會突然衝上來或從後面偷咬」、「之前跑外送，被工廠的狗咬過，還去打破傷風，之後送工廠聽到狗在叫或跑出來就先騎走了。被狗咬那次也是自認倒霉，廠主還說他家狗平常不咬人，一定是我的問題…能夠理解郵差為什麼這樣騎」。

Dcard 狗狗 米克斯 郵差

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