搭高鐵想阻止時髦女大聲講手機 醫師發現真相後慚愧：該多點體諒

您是否也曾經在大眾交通工具上遇見過講手機超級大聲的人，還常常會忍不住想上前勸阻？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金昨(8)日透過臉書分享一則在高鐵上的所見所聞，他在高鐵商務車廂內，遇到一名年輕時髦的女子似乎察覺不到旁人、大聲地講手機，原本想上前勸阻，但發現真相後卻感到相當慚愧，直呼「我竟然沒有想到是這樣」，引起不少網友共鳴。

醫師表示，那名講話大聲的女子，一度還吵醒了他身旁睡著的阿伯，在經過高鐵服務人員的提醒後，她才改為用打字的方式。但醫師發現，當女子放下手機的那一剎那間，他剛開始因為覺得太吵而產生的厭惡感竟都化為羞愧的感受，原來她耳上掛著一個助聽器，由於得用力貼住耳朵講話，導致她的耳朵呈漲紅狀態。

醫師稱發現真相時，換他的耳朵漲紅了，直呼：「我竟然沒有想到是這樣，還好我克制了自己的衝動，但是也為自己剛剛產生的厭惡感到羞愧。」

經過這件事後，讓他體悟到，原來我們經常很快地被眼前的事物帶起情緒，但或許忽略了別人的行為背後，可能有「無可奈何」的真正原因。也讓他想到一部印度電影「我的嗝嗝老師」，因為主角是一名患有妥瑞症、身體會不由自主發出類似打嗝聲的女性。醫師認為，或許我們的社會需要多一點包容、多一點體諒，下一次在生氣、指責別人之前，可以先想想、先觀察別人是不是有什麼難言之隱？

醫師分享當天遭遇後，再度以「PART 2」和「PART 3」討論重度聽損人士的特質。因為在聽女子說話時發現她的發音非常標準，讓他一度以為她根本沒戴助聽器，在網友的解釋下才發現，原來即使是重度聽損者，只要做好早療，說話的發音還是可以很標準。

網友見文後稱讚醫師是溫暖又細心的人，有人說社會真的是很需要善的循環，但大部分的人都以第一印象就決定如何看事情，很多人不細究原因就生氣而產生紛爭，希望大家能對他人多一分體諒，才能創造共好的社會。