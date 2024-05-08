坐不懂台灣公車？陸女用「1方法」查看卻等嘸車 台灣妹幫解惑：沒事我也不懂

台灣公車太難懂？近日一位陸客在小紅書上求救，自己每次看到Google地圖或站牌寫著公車馬上到站，卻一直等不到車，讓她忍不住怨嘆「搞不懂台灣的公車」。貼文曝光後，不少台灣網友建議原PO可以下載等車相關的APP，或查看公車的動態資訊。也有台灣妹子直呼「我台灣人都不太會坐公車了」、「沒事，我也不懂」。

一位大陸網友在社群平台小紅書上發文向台灣網友求救，她不解的表示，自己近日來到台灣，卻一直「坐不懂台灣公車」。原PO無奈指出，好幾次明明Google地圖、候車亭的站牌都寫顯示公車即將到站，卻遲遲等不到車來，「突然就變成還需等待十幾分鐘」，讓她很是困擾。

貼文曝光後，一票熱心的台灣人紛紛湧入，有網友建議原PO不要使用Google地圖，改為下載等車相關的APP，或查看公車的動態資訊會更為準確，「你用谷歌地圖看只會跑空，尤其是台中，你大概原地等兩個小時」、「Google參考用，有時候調整公車班次不會更新，建議直接去查詢公車動態資訊」、「Google的不準，車站不是有顯示到站時間嗎？那個一定準，因為資料來源是車上的GPS，或用APP啊」、「下載『台中公車』APP，是官方APP，蠻準確的，比起台中公車，台南更難坐更難等，遇到坡道還會離開座椅3秒」。

也有人提醒原PO要記得揮手示意公車司機，「公車不會每站都停喔，時間快到要站起來等看一下，看到公車（幾號要看）記得揮手，如果公車打方向燈就是司機看到你了，公車才會靠站」。

不過也有許多台灣人共情原PO，指出「我台灣人都不太會坐公車了，對外地人更不友善」、「這也是為什麼我不喜歡搭公車的原因之一」、「有時候會看不懂！還有下車鈴有些還壞掉」、「台北搭公車，你是多麼的想不開，又慢又擠又誤點，能避則避」、「沒事，我也不懂，加上公車很晃，之前把我這個不暈車的人，晃到那一個月搭啥車都吐，所以我從那之後只搭捷運」、「因為不是高鐵或火車有幾乎絕對的不被干擾，遇到車流量多的時候，難免會延遲，時間多半是參考用」。