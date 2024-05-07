全素便當5菜賣130元！他驚呼「再也不吃」 內行人揭關鍵：沒毛病

為了追求健康飲食，現在有越來越多人開始吃素。然而近日有一名網友想吃素，卻被價格嚇壞了，他表示，自己在素食自助餐店夾了5道菜，沒想到結帳金額竟是130元，讓他驚呼「以後再也不吃素食了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，表示自己到素食自助餐，隨意夾了5道菜，從圖中可以發現有龍鬚菜、皇帝豆、海帶、菠菜、四季豆等菜色。沒想到結帳時竟要付130元，嚇得他直呼「這是我人生最後一次吃素食，以後再也不吃素食了」。

一名網友分享，在素食自助餐店夾了龍鬚菜、皇帝豆、海帶、菠菜、四季豆等菜色，結帳竟要價130元。圖/取自臉書社團「爆料公社」

貼文一出後，多數網友認為素食自助餐本來就比葷食貴，紛紛表示「用秤重的，豆類蔬菜都很重」、「素食用秤重量來計價的，秤起來比大雞腿便當還貴！」、「去市場看看菜價就知道了，這個價格其實很合理」、「這陣子菜葉類很貴」、「對素食店來說每樣都是主菜阿XD」、「店家要賺錢啊，食材成本和人事費用都要算進去」、「我每次買都快160元」。

此外，還有部分網友分析，龍鬚菜、海帶、皇帝豆、四季豆等食材，本身在市場的售價就不便宜，若在自助餐店又夾這種菜色，價格一定會比較高。