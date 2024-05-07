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台灣早餐太誘人了！他在飲食控制直呼「好難戒」 過來人揭優點勸戒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友就在PTT發文，稱自己想飲食控制，然而也哀號美食當前，實在「好難戒」。情境示意圖。圖／ingimage
一名網友就在PTT發文，稱自己想飲食控制，然而也哀號美食當前，實在「好難戒」。情境示意圖。圖／ingimage

台灣的早餐選擇多元，除了西式、中式早餐店，連鎖速食店也推出早餐系列，對於想控制體重的民眾來說，不免成為一大誘惑。一名網友就在PTT發文，稱自己想飲食控制，然而也哀號美食當前，實在「好難戒」。貼文一出，即引起熱議。

原PO表示，最近想開始飲食控制，但也直呼「路易莎賣的貝果好好吃，平常早餐也會吃麥味登的滿分堡，也喜歡吃卡拉雞腿堡」，大嘆「好難戒斷哦」。

對此，有喜歡傳統早餐或西式早餐的網友表示，「麥味登的滿分堡滿分」、「不考慮減肥的時候我都吃麥當勞早餐」、「都吃便利商店居多」或「早安山丘」。但也有在健康管理的網友建議，「早餐的糖分直接影響整天血糖，早餐就高糖，整天都會血糖高，早餐方便健康就地瓜或蛋或生菜或牛奶豆漿或魚」、「現在戒早餐店，都是去超商買2顆地瓜配茶葉蛋吃」。

根據「吃的營養科學觀」一書，人的身體多數是由蛋白質構成，多吃含蛋白質的食物可以調整身體，包括你的臟器、肌肉和骨骼等。如果要減醣就是要戒斷碳水化合物例如汽水、果汁或是外加糖的食物，最好是少糖的原型食物。

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