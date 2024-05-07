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他驚見大尺寸行李箱一卡要價5萬！過來人苦勸「這樣挑」：壞了根本沒差
你會花多少錢買行李箱呢？一名網友分享，家裡目前有3個行李箱，都是在疫情前購入，一個大約2-3萬元。現在想換更大尺寸的行李箱，卻發現知名品牌的行李箱已經漲到5萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「Rimowa怎麼變這麼貴」為題，指出疫情前家裡有3卡行李箱，一個大約2-3萬元，現在想換大尺寸的，竟發現冰箱型行李箱要5萬元，就算在德國購買也要4萬元，好奇是否因為被LV收購，導致變成精品？
貼文一出後，多數網友都覺得價格太高，紛紛表示、「行李箱是拿來丟的，想當精品推著走，買登機箱就好」、「光放在輸送帶一次外殼就磨損了」、「反正給地勤摔，一律買最便宜的」、「Rimowa很容易被偷」、「行李箱買上萬真是有錢人」、「地勤專門摔Rimowa，不要不信」。
此外，也有不少過來人分享自身經驗，紛紛表示「行李箱淘寶一千多就有了，便宜又好用」、「我都網購28吋1千塊的，壞了根本沒差」、「其實夜市5000元那種也夠好用了」、「買3000元行李箱，2年換一個，20年才3萬元」、「十幾年前在PTT團購的三千塊行李箱，到現在還是頭好壯壯」、「買個兩、三千的也能用五、六年」、「買個幾千塊堪用的就好啊，反正是消耗品」。
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