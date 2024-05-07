外國網紅高喊「3字」成流量密碼？內行人揭黑暗內幕

現今是自媒體時代，有不少人成為YouTuber，藉由拍影片的方式獲得收入。對此，一名網友指出，發現很多外國人喜歡到台灣各個觀光景點、吃台灣美食，只要大喊「愛台灣」，就能獲得極高流量。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼外國人Ytber都特別愛台灣啊？」為題，指出許多外國人來台灣後，都會前往九份、日月潭、阿里山等知名觀光景點，大讚風景美、台灣美食好吃、台灣人有人情味，更有不少外國人都會高喊「愛台灣」。

這名網友進一步說明，外國人對台灣各種稱讚，反而在地台灣人都嫌得要命，直言「外國人是為了賺流量，昧著良心說話嗎？」，相當好奇為什麼外國YouTuber都特別愛台灣？

貼文一出後，多數網友點出「愛台灣」就是流量密碼，紛紛表示「只要說我愛台灣，就一堆人捧錢給你」、「有錢賺當然愛」、「很多人很喜歡看」、「你看錫蘭講一點台灣缺點，就被罵爆上新聞」、「說說我愛台灣，就賺爛了」、「就單純賺流量，別想太多」、「吹台灣才有流量啊」。

此外，還有內行人分享真實案例，稱有個外國YouTuber是自己同事的妻子，不斷拍影片稱讚台灣，但同時也有個微信公眾號（大陸社群媒體平台）是專門罵台灣，滿足兩邊受眾，一個月收入超過10萬以上。