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三餐正常吃會需要保健食品嗎？ 引兩派網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
網友請教如果三餐正常飲食，會需要買保健食品來吃嗎？情境示意圖。圖／ingimage
網友請教如果三餐正常飲食，會需要買保健食品來吃嗎？情境示意圖。圖／ingimage

現代人工作忙碌，三餐幾乎都在外解決，想要三餐正常吃有點困難。有網友在ptt貼文請教如果三餐正常飲食，會需要買保健食品來吃嗎？貼文一出，引發網友討論，有人認為均衡飲食即可，有人則認為應補充一些維他命發泡錠。

原PO文中表示自己是三餐正常吃，也沒刻意節食，但也沒有吃得比較健康，自己偶而也會吃油炸物或小吃，因此好奇詢問「這樣還有需要特別買保健食品來吃嗎？」他也附上2張維他命發泡錠的圖片，稱「發現發泡錠好像不貴」。

網友們看完貼文後引起熱議，有網友覺得要補充一些維他命發泡錠是必要的，「我很愛喝綠色B群，喝起來像橘子汽水，當飲料在喝」。也有人建議補充其他營養素，「我就每天一顆善存、一顆魚油，C錠吃一堆還不是排掉，吃水果還比較好」、「我只補充魚油跟維他命D，魚油可以抗發炎增加抵抗力，維他命D吃了比較好入睡」

另一派網友則留言認為，從食物中獲得均衡營養就足夠，「三餐均衡才是健康秘訣」、「根本不用，少吃幾塊雞排，少喝幾杯飲料，還比較健康」、「炸物垃圾小吃，還是別吃了吧」、「發泡錠不建議，做好飲食跟運動就夠」。

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