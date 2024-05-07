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新北最頂地區在哪？ 網狂推1地點「媲美北市天母」：有歐洲別墅風

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「新北哪區像是台北天母？」多數人大推「新店」，認為具有歐洲別墅風。 別墅示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友好奇問「新北哪區像是台北天母？」多數人大推「新店」，認為具有歐洲別墅風。 別墅示意圖。圖片來源／ingimage

台北市寸土寸金，尤其是傳統高級住宅區天母被大家稱為「天龍區」，讓一名網友好奇「除了台北天母以外，新北市最頂的地區是哪裡？哪個地區算是新北天母？」對此，網友一致認為是「新店區」，直呼很有歐洲別墅風。

一名網友在PTT發文表示，大家都知道台北最頂的區域就是天母，那「新北最頂的地區是哪裡？哪個地區算是新北天母，能讓當地人產生優越感呢？」

文章曝光後，多數網友認為是「新店」，指出「如果真的硬要類比的話，應該是新店吧」、「新店別墅比較像」、「新店+1」、「新店山區那邊很漂亮，很有歐洲的感覺，但其他地區就很普通」、「就是新店吧」、「新店或林口比較像」、「新店啊，天母是因為美軍發跡地，在那邊有國際化的感覺，新店是因為中央新村跟山上別墅」、「我也覺得新店像天母，山區那片很美」、「新店山區市容跟乾淨度比天母強多了，一定是新店山區最像」。

但也有網友評比其他新北區域，指出「板橋就像是新北的信義區」、「我覺得新板特區像是信義區」、「林口也滿像天母的，也有幾間國際學校」、「新板特區是模仿信義區的感覺」、「新板特區本來要學信義區，但只學一半，後來就讓建商來開發成豪宅」、「林口康橋附近都是別墅，也滿不錯的」。

天母 新北

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