沒超出車格！他被旁邊賓士嗆「停太近」 網揪2關鍵：你沒有錯

「這樣停車錯了嗎？」一名網友曬出照片委屈表示，自己停在7號停車格內，明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥，讓他心情受到影響。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在PTT發文表示，當時剛到停車場，賓士就已經停在那了，他雖心想為何對方不靠柱子一點，但因假日車位難求，還是選擇停旁邊，還仔細喬了幾次才下車。沒想到一下車，剛好遇到賓士車主，對方大聲喝斥：「這台車怎麼停這麼近！」讓原PO相當尷尬。

網友停在7號停車格內，明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥。圖擷自PTT

原PO表示，當下他也沒有多說什麼，馬上移車，但不禁心想自己真的做錯了嗎？「我還從副駕駛座下車，也很小心不要碰到別人的車，如果停正中間，我應該下不來才對」。

對此，網友紛紛表示，「都沒跨線都沒錯，怪場地畫那什麼格子」、「只能說線畫太爛吧，認真講賓士也沒超線」、「車格好小，超煩」、「格子內都沒有對錯，但是否被刮就機率問題」、「停車場的錯，不要想太多」。

也有人認為，「這賓士有問題，旁邊空這麼多他不靠柱子那邊，是我一定嗆他」、「以常理來說是賓士的問題，他應該要靠柱子那側，不會妨礙到他下車」、「賓士旁邊有空間，還要停中間」、「賓士可以把四分之一左右停在柱子後面」。