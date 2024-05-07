快訊

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

首位俄烏戰陣亡奧運選手…烏克蘭2屆歐錦賽舉重金牌 得年30歲

接連虧損、獨董跳船...專家指PChome內有無形束縛

沒超出車格！他被旁邊賓士嗆「停太近」 網揪2關鍵：你沒有錯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友委屈表示，自己停車明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥。賓士示意圖。 圖／Ingimage
一名網友委屈表示，自己停車明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥。賓士示意圖。 圖／Ingimage

「這樣停車錯了嗎？」一名網友曬出照片委屈表示，自己停在7號停車格內，明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥，讓他心情受到影響。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在PTT發文表示，當時剛到停車場，賓士就已經停在那了，他雖心想為何對方不靠柱子一點，但因假日車位難求，還是選擇停旁邊，還仔細喬了幾次才下車。沒想到一下車，剛好遇到賓士車主，對方大聲喝斥：「這台車怎麼停這麼近！」讓原PO相當尷尬。

網友停在7號停車格內，明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥。圖擷自PTT
網友停在7號停車格內，明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥。圖擷自PTT

原PO表示，當下他也沒有多說什麼，馬上移車，但不禁心想自己真的做錯了嗎？「我還從副駕駛座下車，也很小心不要碰到別人的車，如果停正中間，我應該下不來才對」。

對此，網友紛紛表示，「都沒跨線都沒錯，怪場地畫那什麼格子」、「只能說線畫太爛吧，認真講賓士也沒超線」、「車格好小，超煩」、「格子內都沒有對錯，但是否被刮就機率問題」、「停車場的錯，不要想太多」。

也有人認為，「這賓士有問題，旁邊空這麼多他不靠柱子那邊，是我一定嗆他」、「以常理來說是賓士的問題，他應該要靠柱子那側，不會妨礙到他下車」、「賓士旁邊有空間，還要停中間」、「賓士可以把四分之一左右停在柱子後面」。

PTT 停車場 停車格 賓士 車主

延伸閱讀

17歲少女半夜掛急診…下體爆痛噴黃綠汁、男友和同梯「出去玩」 案情引熱議

三色豆難吃到罪大惡極？內行曝曾是「桌宴菜」 1原因跌下神壇

婚後12天發現「新娘竟是男人」 他氣到報警：約會時看不出來

超工整！神人「研究所筆記」捨不得丟 真跡獲讚：像印刷一樣

相關新聞

沒超出車格！他被旁邊賓士嗆「停太近」 網揪2關鍵：你沒有錯

「這樣停車錯了嗎？」一名網友曬出照片委屈表示，自己停在7號停車格內，明明沒有超線，卻被旁邊的賓士車主喝斥，讓他心情受到影響。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

超工整！神人「研究所筆記」捨不得丟 真跡獲讚：像印刷一樣

簡直是藝術！一名網友曬出以前念書時的筆記，可以看到字跡工整、段落對齊外，圖表也繪製得乾乾淨淨。貼文曝光後，也引起底下留言區驚呼：「簡直跟印刷一樣！」

三色豆難吃到罪大惡極？內行曝曾是「桌宴菜」 1原因跌下神壇

台灣人討厭的便當菜色中，「三色豆」一直榜上有名，近日有網友在PTT表示，他覺得這道菜吃起來沒有那麼糟，不解為何大家這麼不喜歡。貼文曝光後，也引起了關注。

二手店賣衣服1件僅1元 妹子怒「寧丟回收」：不想給它賺暴利

把舊衣服拿去二手拍賣，不僅可以省下空間，也能收回一些錢。不過一名女網友抱怨，帶了45件衣服到知名二手平台「2nd Street」回收，最終卻只拿到252元，其中有22件更是只值1元，她傻眼表示，「寧願把不會穿到的衣物丟舊衣回收桶！也不要被這間公司用1元買、百元賣，從中獲取暴利」。

洗髮精只能洗頭？內行曝有「超多用途」：香香的超好用

如果買到不適合自己的洗髮精該怎麼辦？有一名女網友表示，最近她購入了一罐洗髮精，結果「洗完頭比沒洗頭還癢」，讓她相當困擾。不過貼文一出後，馬上有許多網友建議她其他用途，可以當刷洗生活用品的清潔劑，不管是洗腳踏墊、拖地、洗衣服都相當好用。

手搖飲小編「性暗示發文」遭撻伐 店長道歉開除他：切錯帳號

由台中起家的飲料店得正相當受歡迎，目前在台北、桃園、台南等外縣市都有展店。然近日永康中華分店在threads的一篇貼文引發爭議，小編貼出一段糖漿從機器快速流出的影片，並配上「180體育生今天說想找妳吃宵夜」文字，頗具性暗示意味，遭到網友撻伐後目前已刪除，店長也發文道歉，並強調已請發文小編離職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。