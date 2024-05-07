超工整！神人「研究所筆記」捨不得丟 真跡獲讚：像印刷一樣

簡直是藝術！一名網友曬出以前念書時的筆記，可以看到字跡工整、段落對齊外，圖表也繪製得乾乾淨淨。貼文曝光後，引起底下留言區驚呼：「簡直跟印刷一樣！」

原PO在臉書《爆廢公社二館》曬出筆記，可以看到他從文字到圖表，都整理得井然有序。原PO也表示，這些都是陪伴他考研究所時，度過無數個熬夜苦讀的重要寶藏，雖然畢業很久了，但真的捨不得把它丟掉，因此上傳跟大家分享。

對此，底下留言區紛紛驚呼，「這個字，請收下我的膝蓋」、「怎麼差這麼多？我寫的筆記，連我自己看了都還要想一下在寫什麼，然後看久還會睡著」、「以前商科同學的筆記都很強大，不知為什麼一節課才50分鐘，都能寫得又多又有系統」、「我認為會做筆記的人，功課都不會太差」、「想用印表機騙我，我才不會上當」。

事實上，過去也有網友曬出80多歲阿嬤的筆記，她以前高中讀北一女，後來還當數學老師，之後延續寫筆記的習慣。照片中可見阿嬤筆記清晰，字跡工整，當時引起不少網友討論。