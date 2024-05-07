三色豆難吃到罪大惡極？內行曝曾是「桌宴菜」 1原因跌下神壇

台灣人討厭的便當菜色中，「三色豆」一直榜上有名，近日有網友在PTT表示，他覺得這道菜吃起來沒有那麼糟，不解為何大家這麼不喜歡。貼文曝光後，也引起了關注。

原PO昨（6）日發文指出，晚餐便當有一格配菜是三色豆，不管舉辦N屆「最難吃便當菜色」這道都榜上有名，但老實說，他吃起來根本覺得還好，「三色豆真的很糟糕嗎？」

對此，網友紛紛表示，「罪大惡極，沒有資格占便當格子的一格」、「不要紅蘿蔔跟青豆還有硬皮的玉米，其實還好」、「蛋炒飯賣80，你可以說他貴，蛋炒飯加三色豆80，這個就是沒品的貴」、「三色豆就是飼料啊」。

也有少數網友認為，「我覺得不糟糕啊，可以吃」、「好吃啊，不過要炒鹹一點」、「小朋友最喜歡的，每次都吃光光」。

事實上，過去曾有人幫三色豆澄清，「其實新鮮現切的三色豆是很好吃的，是桌宴的一道菜，但很花刀工時間，所以現在很少餐廳會出，不好吃的是冷凍三色豆，因為冷凍後水份流失，加熱後就不好吃了」。

另外，也有營養師指出三色豆帶來的益處，在急速冷凍的處理方式下，這道菜能成功把營養素與抗氧化素鎖住，營養不會流失，三色豆對人體黏膜、腸道與視力都有相當大幫助，還可降低罹癌風險。