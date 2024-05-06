二手店賣衣服1件僅1元 妹子怒「寧丟回收」：不想給它賺暴利

把舊衣服拿去二手拍賣，不僅可以省下空間，也能收回一些錢。不過一名女網友抱怨，帶了45件衣服到知名二手平台「2nd Street」回收，最終卻只拿到252元，其中有22件更是只值1元，她傻眼表示，「寧願把不會穿到的衣物丟舊衣回收桶！也不要被這間公司用1元買、百元賣，從中獲取暴利」。

原PO在Dcard表示，她拿著45件衣物到該平台賣，其中包含Queen Shop、ZARA等牌子，還有全新、保存狀況良好的衣物，等了一小時讓店家估價後，一看到金額她直接傻眼，「很想當場飆髒話，這種費用真的比我千里迢迢拿去還不值，寧願捐回收箱也不要給店家暴力（利）販售！」

原PO當下也馬上向店員反映，認為有衣物甚至連吊牌都還沒拆，這價格實在不合理。但對方僅回最近收購較多的同品項，故僅能以1元收購，且這類型的客訴可能會常常發生，故須簽一些資料。原PO抱怨「那些資料詳細到需要身分證字號、手機號碼、住家地址…等於拿個資去換252元，What？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「自己在網路上賣，或是到臉書社團換衛生紙都比較好」、「二手交易版就可以賣了，至少能回本個2,000～3,000」、「我也有拿過衣服包包給他們估價，九成新的Mk後背包400，還有roots原價破萬的羊毛大外套收100，在跟我開玩笑嗎」、「以環保名號實為暴利，估價一次兩到三小時，結果估出來那什麼爛價，簡直被羞辱」。

不過也有網友說，「逆風一下，我都當作拿去回收還有零錢拿，不過收1塊錢的還沒遇過。我覺得2nd street就是提供一個方便省事的管道呀，自己上網賣要仔細拍照說明衣況，常常PO很久還賣不出去，跟買方聯繫寄送這些也都是成本」、「一件1元其實比秤重的還要高了，而且版主的二手衣都是快時尚的產物，說真的一點價值也沒有，當下不滿意價格可以不要賣再搬回家的」。