花蓮這間麥當勞「被大批外送員包圍」 原因曝光前員工無奈嘆：累翻

0403強震過後，花蓮多處房屋倒塌，災情嚴重。近日就有網友分享，原先花蓮的4家麥當勞，一間拆除、一間暫停營業，如今只剩2間營業中，但由於僅有一家提供外送服務，導致不少人目睹「大批外送員包圍麥當勞」景象，畫面十分壯觀。

原PO昨（4）日在Facebook社團「路上觀察學院」分享一張照片，照片中一間麥當勞外，目測有將近20名外送員正在等待餐點，「花蓮唯一的麥當勞，被熊貓和Uber Eats包圍了」，畫面令不少民眾震驚不已。

對此，就有當地人解釋，圖中麥當勞是中山二旗艦店，原本花蓮有4間麥當勞，但受到地震影響，吉安店所在的商業大樓被認定為危險建物，預計今（5）日進行拆除，中正旗艦店則因藍天麗池飯店將拆除而暫停營業，新開的遠百店則未開放外送，因此就只剩中山二旗艦店有提供外送服務。

貼文引發熱議，網友紛紛留言表示，「感覺是什麼大型抗議現場」、「一看還以為是車聚」、「剛經過有嚇到」、「感覺全花蓮的外送都跑來了」、「這家麥當勞的營業額鐵定達標」、「我剛經過還想說怎麼那麼多熊貓」、「安親班下課日常」、「你的餐點正在場外決鬥」。

也有曾在麥當勞中山二旗艦店工作的前員工出面透露，「我只能說累翻，本來就挺忙的，現在只剩我們跟愛買店，謝囉」，原PO也不禁感嘆，「真心覺得麥當勞的員工們辛苦了」。