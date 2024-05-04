屁孩「捉弄貓咪、撿石丟窗」家長擺爛！生態園區禁12歲以下童入園

高雄大寮區的「肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區 」近日發布最新公告，由於開園以來遇到太多恐龍家長放任熊孩子作怪，有小孩捉弄貓咪、丟玩石頭、攀爬摩艾石像等，甚至有小孩拿著碎石丟落地玻璃窗，父母仍不聞不問，還辯「他只是孩子，計較什麼？」，因此店家決定「6/15起禁止1-12歲孩童入園」，引發一大票網友支持。

臉書粉專「肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區」4日發布貼文指出，四年前開園至今，遇到太多熊孩子無理取鬧與破壞，包括捉弄貓咪、丟玩石頭、攀爬摩艾石像等，甚至有些父母被告知後，不只不耐煩，還會向店家嗆聲「小朋友被你們的貓抓到，都不用出來關心一下嗎？ 我要去檢舉你們」、「他只是個孩子，跟他計較什麼！」

不只如此，甚至有父母忙著聊天、滑手機、吃飯，都沒發現小孩已經跑到戶外拿著碎石丟落地玻璃窗，由於園區多是以玻璃設計而成的建築，工作人員只好放下手邊工作，去阻止孩子的危險行為。

另外還有孩子會破壞植物，有父母甚至會把尿布丟在餐桌或杯盤上，甚至有父母要求店家不能對小朋友算人頭費用，如今店家已無心力應付這些事情，因此決定6/15起禁止1-12歲孩童入園，同時強調「讓人恐懼的一直以來都不是小朋友，而是那些放任孩子的父母。

網友們紛紛留言「超好的耶，現在太多家長令人害怕」、「贊成，畢竟這是多肉園，不是侏羅紀公園，恐龍勿入」、「那麼漂亮的地方，需要好好維持我支持你們」、「支持，贊成闆闆的決定，辛苦了！這麼療癒悠閒的地方，真的要給有水準的客人享受」、「最喜歡不歡迎1-12歲的店家了」、「支持商家拒絕鯛魚家長屁孩入場」、「太棒了，本來就該這樣，拜託管不住小孩的爸媽真的不要帶小孩出門在那邊禍害他人」。