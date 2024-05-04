燒肉吃到飽訣竅曝！作家指導3步驟必回本 最後做法跌破眾人眼鏡

台灣人熱愛吃燒肉吃到飽，許多人為了吃到回本，都會不惜吃得把肚子撐飽，吃完還會相當痛苦，甚至可能因為吃太多身體不舒服。作家魚漿夫婦分享「燒肉吃到飽」的訣竅，包括先吃泡菜、先吃清淡的肉，避免吃太油膩的肉、白飯不要吃太多等，不過他笑稱，「在燒肉吃到飽中獲得最強烈幸福感的行為是放棄所有學到的知識，任憑慾望去吃」。

魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，他近日教導兒女「如何明智又美味地享受燒肉吃到飽」，第一步，開始吃肉前應該先吃一些開胃的泡菜，不只是可以攝取蔬菜的營養，重點是泡菜中含有的酵素能夠促進胃腸的消化功能，能為身體做好吃大餐的準備。

第二步，吃肉時先吃清淡的肉品，避免太鹹或太油膩的肉，否則一開始就吃口味重的肉容易讓胃發脹，而且在後半想要改變口味時也會覺得怎麼吃都沒味道，容易膩。

第三步，一開始白飯不要吃太多，畢竟吃飯容易飽，如果想要吃回本的話，那還是建議以吃肉為優先，用餐後半部再吃少量的白飯。

不過等到真的開動時，魚漿夫婦先吃了一塊厚切培根，接著又吃了白飯和特選牛肉飯。他的兒女不解問「不是說要避免吃太鹹和太油膩的肉嗎？前半部分就吃了這麼多白飯呀？」

魚漿夫婦則表示，「作為燒肉吃到飽的理論，這些方法在大多數情況下都是可行的，這是重要的小訣竅。但我認為，在燒肉吃到飽中獲得最強烈幸福感的行為是放棄所有學到的知識，任憑慾望去吃，用一瞬間的本能粉碎已積累的理性，違背理論的背德感讓料理更美味」。

網友則留言「以前會因為開心瘋狂亂吃，長大之後，發現這樣吃完肚子會很不舒服，於是變成了會先好好的吃一堆蔬菜後，再開始吃肉吃甜點的人」、「結論就是管他什麼秘訣？開心吃就對了」、「沒辦法吃那麼多的現況下，當然都挑我喜歡吃的，管他能不能回本，至少能保證到我吃飽為止我都吃得很開心」。