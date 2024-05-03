外籍服務員不懂習俗？素食桌上葷菜 新娘氣炸：毀掉我的婚宴

一名新婚女子在臉書社團「記者爆料網-公開版」上抱怨，她4月在台中一家知名婚宴餐廳舉行婚禮，送菜員竟多次將葷食的菜餚端到素食桌。婚禮後才得知素食桌的賓客居然吃到葷食的她，氣得上網抱怨該家婚宴餐廳，卻引起疑似知曉內幕的網友筆戰。

該名女子表示，4月份在台中舉行的婚禮，被承接婚禮的餐廳「毀掉了」。主因在於當天唯一一桌全素食桌一直上錯菜，且賓客要求的飲料也未上齊。此外，餐廳的主管還在她的婚宴上罵起服務生。

女子解釋，因為尊重素食桌賓客都是茹素多年、立過願、吃全素的客人，還特地訂製全素喜餅，但此番尊重賓客的心意，卻在婚宴上全部毀掉。根據女子的說法，由於出現問題，他們才找餐廳反映，但餐廳卻直接想打發他們，也無補償或賠償，讓她氣炸。

該文在臉書上發出後，疑似有知情網友回嗆原PO，表示原PO並未提及餐廳經理級以上主管有到貴府道歉，也願意賠償，將送錯菜餚的素食桌全部免費，且在總付款明細中就已扣除；該網友並曝光當天送錯菜餚的外籍服務員，認為外籍入士可能不懂葷素習俗。有網友還不以為然地認為，若是誠心想為茹素者爭取權益，也不該上網PO文，「對她們來說更造孽」。

網友還透露，該場婚宴上的新郎因為背雙鋼瓶接果汁敬酒，當下的婚宴氣氛其實很不錯，但「新娘子結婚喜宴就一天、可是鬧了非犯錯外籍當事人的員工好幾天」。

但也有其他網友支持原PO的說法，「如此不尊重新人一輩子重要的一天的餐廳，的確是不要去比較好」、「只有一桌素食竟然也可以出錯，讓客人吃到他們不該吃到的食物，這才是整個問題的重點，主人家會如此生氣，是因為對賓客感到非常抱歉，這是人之常情」。