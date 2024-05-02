峇里島驚魂記！新婚夫妻蜜月遇飛車搶劫 「項鍊硬扯掉、脖子受傷」

峇里島蜜月驚魂！一對台灣新婚夫婦近期至印尼峇里島蜜月旅行卻遇到飛車搶劫，男方脖子上的項鍊直接被扯掉，脖子也受傷，所幸最後兩人都沒事，這也讓女方感嘆，以為峇里島是渡假勝地，沒想到當地治安這麼差，「此生不會再踏進印尼第二次了。」

原po在Dcard論壇發文表示，他們騎車遇到飛車搶劫，突然一台機車靠得很近把先生藏在衣服裡的金項鍊直接扯下來，感覺對方盯他們很久了。

女生心有餘悸地說，被搶的當下連反應的時間都沒有，兩個搶匪騎著車加速逃逸，路上車流量算大，不敢想像如果當時連人帶車摔出去，會有多可怕，他們也有試著追對方但根本追不到。

原po進到當地警局備案，才知道前方已經排好幾件了，搶包包、搶手機都有，她很疑惑峇里島沒有很大，警察真的找不到嗎？因為一直到目前都沒有消息，他們甚至還有致電到駐印尼台北經濟貿易代表處。

最後她心裡只好安慰自己，項鍊應該是真的找不到了，就算找到了警方可能還需要收一些好處，況且當下報案的時候沒收錢已經算很幸運了。

貼文一出，網友紛紛在底下留言說，「我以為出國把值錢的首飾拿下來是常識，不知道出了台灣，很多國家治安都很可怕嗎？」、「東南亞國家警察都很消極的，基本上是找不回來了，只能當作買一個經驗了」、「完全不敢戴金飾出門。」

不過也有人認為，「剛從峇里島回來，個人覺得不管在哪裡財都不露白，不是國家的問題，台灣也是有人被搶」、「歐美國家也是一堆扒手，如果你會怕基本上就去日韓或待在台灣就好了，下次出遊前多做點功課吧」、「峇里島以前是很安全的，峇里島人基本上都很善良也不會做這種事，因為他們知道遊客是他們的經濟來源，在峇里島做壞事的很多都是外地人。」