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吃不懂！大陸「1平價美食」台灣狂開店 網評價酸：不會再買

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸有許多美食逐漸進入台灣。 本報系資料照
中國大陸有許多美食逐漸進入台灣。 本報系資料照

因為社群媒體小紅書、抖音的盛行，中國大陸的文化逐漸在台灣打出知名度，也有許多美食來發展。近期有網友發現大陸的「1種平民小吃」在台灣路上越來越常見，但是評價卻很兩極化，有人覺得又貴又難吃，認為台灣刈包贏很大，但也有人大推很好吃。

一名網友在PTT發文表示，之前看一些大陸吃播，常常在講肉夾饃，自己也在上海吃過一兩個，一個大約13人民幣左右(約台幣60元)。原po認為口感普通，不難吃但也稱不上好吃，近年發現在台灣開了很多家，不過論好吃程度「可能還輸給煎餅果子」。

此文一出馬上引起熱議，不少人也認為不是很好吃，「看起來就不好吃」、「就烤的刈包」、「不如吃越南法國麵包」、「看著好吃，實際上不好吃」、「跟煎餅果子互爭難吃寶座」、「刈包好吃很多」、「吃過一次超難吃，餅又乾肉又柴，可能我吃的是雷店，但真的不會想再吃，而且超貴」。

但也有人認為，「神好吃」、「我覺得好吃，但太貴了價格不太親民」、「 很好吃啊，跟刈包哪裡一樣？」、「台灣的都學半吊兒，去中國吃過念念不忘」、「我覺得蠻好吃的，但有青椒應該就打掛一堆人想吃的念頭了」、「笑死，應該不是肉夾饃難吃 而是吃到難吃的肉夾饃」。

陝西美食肉夾饃。 本報系資料照
陝西美食肉夾饃。 本報系資料照

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