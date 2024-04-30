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要價4690元高級溫泉會館房間有跳蚤 他全家被咬怒轟：難怪大家都出國

聯合新聞網／ 綜合報導
網友日前去屏東旅遊入住一間溫泉會館，不但自己被跳蚤叮咬，家人也被咬。圖擷自臉書「爆料公社」
網友日前去屏東旅遊入住一間溫泉會館，不但自己被跳蚤叮咬，家人也被咬。圖擷自臉書「爆料公社」

出門旅遊最怕住到不乾淨的旅館房間，旅遊的好心情全被破壞殆盡。有一位網友在臉書「爆料公社」貼文透露，日前去屏東旅遊入住一間高級溫泉會館，不但自己被跳蚤叮咬，同行的家人也被咬，會館中的溫泉冷水池內也一堆死蟲漂浮，他不禁怒轟這樣品質的會館一晚還要價4690元新台幣，「難怪大家都想出國，不想在台灣旅行」。

原PO文中表示，看似很舒服的這家高級會館，其實髒得要命，房間內還有跳蚤。經反映，會館也更換房間但仍舊沒改善，還是一堆跳蚤，導致他跟家人身上被咬了10多口，讓他哀號「超癢的」。原PO不滿業者的處理態度非常差，甚至反嗆說「怎麼會，我們前幾天都大掃除消毒過了」。

原PO更上網去搜尋住過的遊客對這會館評價，發現4個月前就有人被跳蚤叮咬過，他本來想放鬆的心情都被搞壞了。房間不僅有跳蚤，會館內的溫泉池冷水的地方，更見一堆死蟲漂浮在上面，他不免抱怨，「一個晚上要4690元新台幣的飯店費用，住宿體驗可以這麼糟糕，難怪大家都想出國，不想在台灣旅行」。

貼文一出，引起網友熱議，也留言回應說，「光想就覺得癢」、「飯店有跳蚤，真的是很糟糕」、「台灣可笑的垃圾旅館一堆」；有人用嘲諷的口吻說，「重點還是禁寵物的飯店」、「跳蚤也愛泡溫泉啊」、「還好我沒錢，只能去日本玩」。

網友日前去屏東旅遊入住一間溫泉會館，不但自己被跳蚤叮咬，家人也被咬，而且會館中的溫泉冷水池內一堆死蟲漂浮。圖擷自臉書「爆料公社」
網友日前去屏東旅遊入住一間溫泉會館，不但自己被跳蚤叮咬，家人也被咬，而且會館中的溫泉冷水池內一堆死蟲漂浮。圖擷自臉書「爆料公社」

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