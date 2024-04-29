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角頭老大vs. 8+9格局差很大！她曝父看診經驗 網驚：像電視劇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，爸爸退休前是一名醫生，曾遇過8＋9與真正的角頭老大來看診，兩人格局高下立判。示意圖／ingimage
一名女網友透露，爸爸退休前是一名醫生，曾遇過8＋9與真正的角頭老大來看診，兩人格局高下立判。示意圖／ingimage

「8＋9」一詞最早源自台灣傳統「八家將」的台語發音，隨時代演變，在現今社會中，已逐漸變為「不良少年」的意思。一名女網友透露，爸爸退休前是一名醫生，曾遇過8＋9與真正的角頭老大來看診，兩人格局高下立判。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，爸爸以前在南部開業，大部分的病患都是當地人，某天卻出現一個新面孔，主動向櫃台人員表示，自己剛出獄，沒錢、沒健保，但是正在感冒，是否能通融讓他賒帳看病拿藥。後來爸爸直接請這名病患進診間，對方再次重申以上內容，並強調未來一定會還錢，願意立字據。

原PO表示，爸爸一直以來都是脾氣很好又很愛心氾濫的人，便告訴對方：「沒關係，我照樣幫你看病開藥，錢也不用急著還，將來你有錢就拿來還，沒錢也就算了，不用什麼字據，若是藥吃完沒好，也可以再來回診」。對方聽完後則再三道謝，過陣子便主動還錢。

原PO表示，後來這名病患回診時，剛好遇到一名討人厭的8＋9病患，這個人每次出現都一身酒氣，不但常常對其他人大呼小叫，也不帶健保卡，結果他直接用台語警告對方：「醫生在這邊開診所是要做生意的，你看病就看病，不要給我這樣隨便亂，不然讓我知道了，你就給我小心一點，知道嗎？」只見8＋9點頭不語，從此之後都乖乖來看病，就像換了個人一樣，讓診所人員都相當驚訝。

原PO表示，後來她才知道這名霸氣男子在坐牢前曾經是地區老大，沒人敢惹，實在難以想像他在診間是這麼有禮貌的人。至於後續情況，「那位老大就沒再來看診了，也許去發展大事業了還怎樣；至於那位8+9，他不只是來診所鬧，也常在附近鄉里間鬧一些不大不小的事，總之就很惹人嫌啦！後來聽說被車撞死了」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「聽起來很電視劇的情節，超酷的！推爸爸的好心跟愛心」、「真正大尾的在醫院通常態度都很好，有的還會送禮，不會亂惹事，很低調的」、「以前在急診的外科，真的就是細漢仔（輩份、等級較小的）叫最大聲，老大反而很低調，一句話讓他們全部閉嘴道歉，然後那幾天都會突然有一大堆食物跟飲料」、「8＋9至少要先能活到中年，才有可能成為角頭老大」。

Dcard 老大 角頭

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