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防止口紅沾上衣服！NET警語狂吸1.8萬人按讚：說話的藝術

聯合新聞網／ 綜合報導
不少服飾店都有提供試穿服務，然而客人在穿脫的過程中，可能不小心將妝弄到衣服上。示意圖／ingimage
不少服飾店都有提供試穿服務，然而客人在穿脫的過程中，可能不小心將妝弄到衣服上。示意圖／ingimage

不少服飾店都有提供試穿服務，然而客人在穿脫的過程中，可能不小心將妝弄到衣服上。一名網友近日到NET試穿，就發現店裡對此想出的警語相當溫柔，直呼這是：「說話的藝術！」貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出NET的警語，只見上面寫道「小心口紅！抿一下嘴，別讓NET的衣服壞了您的妝」，讓原PO忍不住大讚這就是說話的藝術。貼文曝光不到24小時，已吸引1.8萬人按讚、超過250個分享。

對此，網友紛紛表示，「真心覺得想出這句話的人很厲害」、「想出這句話的該加薪了」、「真的很有藝術耶，明明是產品利益導向的問題，但卻讓人家聽起來舒服」、「這句話真的是服務業用詞的翹楚」、「這告示超久了」、「翻譯，請別讓您的大濃妝弄髒了我們的新衣服」、「有的店是直接給一個薄紗頭套」。

不過也有網友認為，「這確實是情商很高的表達方式，但我覺得這顯示有太多奧客，店家不好叫有化妝的客人注意，只好把話反著說，但是客人應該一開始就要注意不要弄髒人家的衣服」、「其實這樣也有點負面文案，太卑微的方式，對品牌價值會傷到，用比較平淡語氣寫警語可能比較和緩，比如『若發現衣服上的唇印，請協助告知服務人員』之類的」。

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