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花蓮天空驚見「火燒雲」！他問「是地震前兆」？氣象署公布解答

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮27日凌晨又發生芮氏規模6.1及5.8的地震，全台各地都有明顯搖晃。圖／中央氣象署提供
花蓮27日凌晨又發生芮氏規模6.1及5.8的地震，全台各地都有明顯搖晃。圖／中央氣象署提供

花蓮27日凌晨又發生芮氏規模6.1及5.8的地震，全台各地都有明顯搖晃。對此，有網友分享花蓮天空出現「火燒雲」的奇特景觀，好奇是否與地震有關？對此，中央氣象署也給出解答！

這名網友在臉書社團「花蓮同鄉會」分享一張照片，指出「今天的天空有點特別」，從圖中可以發現花蓮的天空整片為橘紅色，呈現「火燒雲」的特殊景觀。也有不少網友好奇，天空出現「火燒雲」，是否為發生地震的前兆？

網友發現26日花蓮的天空整片為橘紅色，呈現「火燒雲」的特殊景觀。圖／截自花蓮同鄉會
網友發現26日花蓮的天空整片為橘紅色，呈現「火燒雲」的特殊景觀。圖／截自花蓮同鄉會

對此，地震測報中心主任吳健富表示，天氣現象多變，可能是剛好有異狀出現，不能每天講地震，講中一次就說有關。

吳健富進一步說明，地震震央深度20多公里，與1千公尺高的天空，中間有無物理現象連結，在目前地震學中，比較少看見相關研究，認為「火燒雲」和地震可能只是剛好前後發生。

地震 氣象署 花蓮

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