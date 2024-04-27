花蓮天空驚見「火燒雲」！他問「是地震前兆」？氣象署公布解答

便利商店為民眾提供方便又美味的食物，受到大眾喜愛。近期有網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱自己的家人於4月23日在超商買了兩盒鮮食水餃，回家打開第一盒看到每顆水餃佈滿黑點，但看了有效日期卻是4月23日和4月24日晚上24時才到期。

2024-04-26 15:42