快訊

剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

公然侮辱罪合憲！憲法判決今出爐 但限縮適用範圍

雨彈狂下！路樹倒塌入侵鐵軌 台鐵新豐=竹北13列車延誤

以為加黑松露…超商買到霉斑水餃吃下惹腹痛 網友傻眼：太有勇氣

聯合新聞網／ 綜合報導
發霉的水餃被以為是黑松露新口味。圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》
發霉的水餃被以為是黑松露新口味。圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》

便利商店為民眾提供方便又美味的食物，受到大眾喜愛。近期有網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱自己的家人於4月23日中午在超商買了兩盒鮮食水餃，回家打開第一盒看到每顆水餃佈滿黑點，但看了有效日期卻是4月23日和4月24日晚上24時才到期。

原PO的家人以為是黑松露新口味，但嘗了兩顆越吃越不對勁，看了成分表也沒有他以為的黑松露成分。直到他打開第二盒也是如此，才發覺有可能是水餃發霉了，並馬上告知客服。但客服卻只對他進行了簡單的問候，並請他把產品拿回超商辦理退貨，想儘快回收商品。這樣的態度令原PO十分無言。

到了4月23日下午，原PO的家人出現腹痛、噁心等狀況，隨即掛急診。這也讓原PO直呼吃東西真的要謹慎，需要重視食安問題。

然而，大票網友卻對原PO的判斷能力感到傻眼，「一看是發霉的樣子餒，好有勇氣」、「怎麼會認為是黑松露阿…」、「為什麼會有黑松露的錯覺」、「松露加了肯定賣比較貴又會特別標註，看起來也很明顯是發霉，居然有這麼大的誤會還可以吃看看，這個判斷能力真是太神奇了」。

也有網友表示，自己前幾週到超商買果汁，因為趕時間沒看有效日期，結果到下午要喝的時候才發現已經過期很多天了。他認為這家超商的品管最近真的要多加注意。

超商 食安

延伸閱讀

容易客滿！宜蘭「老豫仔招牌牛肉麵」，「半筋半肉牛肉麵」湯頭濃郁、肉大塊

賣場員工也進化了？ 家樂福首推神級服務「代客煮」 水餃+20元、泡麵+30元再加蛋加菜

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭患癌王 醫生警告3症狀快就醫

130元吃到牛肋條牛肉麵！ 鶯歌在地人都吃「大媽牛肉麵」 牛筋好吃到來一盤

相關新聞

以為加黑松露…超商買到霉斑水餃吃下惹腹痛 網友傻眼：太有勇氣

便利商店為民眾提供方便又美味的食物，受到大眾喜愛。近期有網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱自己的家人於4月23日在超商買了兩盒鮮食水餃，回家打開第一盒看到每顆水餃佈滿黑點，但看了有效日期卻是4月23日和4月24日晚上24時才到期。

最新詐騙手法？蝦皮賣家收退貨「商品被調包」：打開全是紙板

許多人都習慣在蝦皮網購，然而近日竟有網友爆料，被不只一位買家用「退貨機制」詐騙，打開買家退回來的未開封商品，內容物卻全被調包，外包裝封膜十分逼真，商品卻被換成有重量的紙板，讓他無奈感嘆，「現在詐騙真的太厲害」。

台遊客北海道吃活體帝王蟹遭掉包 老闆認錯：免費外帶冷凍帝王蟹

原PO又再次選中了第一次挑選的4.26公斤的活體帝王蟹，在等待取餐的過程中，老闆還透過翻譯向他表示：「再過一陣子要搬離這裡，會帶著他的話繼續工作下去」，那時看到翻譯的最後一句話是「台日友好，做生意要有誠信」

他加入會員才知有外送優惠真的有差 網讚「怎麼折那麼多」

只要是訂得到，外送平台都可以送得到，外送平台在台灣的便利性可見一般。也因如此，外送平台多數利用外送優惠一途來開拓市場。有一男網友在Dcard貼文表示，因為女友工作太忙常常沒時間去買飯，原PO會訂外送給她，原本以為加入會員也省不了多少錢，接到對帳單才知「有外送優惠真的省很大」。

他出國玩遭長輩勸「存錢買房等退休後再去」 鄉民狂吐槽揭真實狀況

每個人的金錢觀念都不同，在談論相關理財話題時，難免會產生價值觀的差異。一名PTT鄉民表示，近期表弟規劃要和朋友去日本玩，結果姑姑聽到一臉嚴肅，反而勸表弟應該先好好存錢買房，等退休後再享受國...

出國非要住好飯店嗎？他自揭「早7晚10」旅遊模式 眾喊吃不消

網友自己出國旅行，大都是上午7點前就會離開飯店，且在晚上10點多才會回到飯店休息，讓他因為待在飯店的時間不長的問題，不禁想問：「住飯店一定要住很好嗎？」。引起許多網友的共鳴和討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。