以為加黑松露…超商買到霉斑水餃吃下惹腹痛 網友傻眼：太有勇氣

便利商店為民眾提供方便又美味的食物，受到大眾喜愛。近期有網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱自己的家人於4月23日中午在超商買了兩盒鮮食水餃，回家打開第一盒看到每顆水餃佈滿黑點，但看了有效日期卻是4月23日和4月24日晚上24時才到期。

原PO的家人以為是黑松露新口味，但嘗了兩顆越吃越不對勁，看了成分表也沒有他以為的黑松露成分。直到他打開第二盒也是如此，才發覺有可能是水餃發霉了，並馬上告知客服。但客服卻只對他進行了簡單的問候，並請他把產品拿回超商辦理退貨，想儘快回收商品。這樣的態度令原PO十分無言。

到了4月23日下午，原PO的家人出現腹痛、噁心等狀況，隨即掛急診。這也讓原PO直呼吃東西真的要謹慎，需要重視食安問題。

然而，大票網友卻對原PO的判斷能力感到傻眼，「一看是發霉的樣子餒，好有勇氣」、「怎麼會認為是黑松露阿…」、「為什麼會有黑松露的錯覺」、「松露加了肯定賣比較貴又會特別標註，看起來也很明顯是發霉，居然有這麼大的誤會還可以吃看看，這個判斷能力真是太神奇了」。

也有網友表示，自己前幾週到超商買果汁，因為趕時間沒看有效日期，結果到下午要喝的時候才發現已經過期很多天了。他認為這家超商的品管最近真的要多加注意。