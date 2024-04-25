他加入會員才知有外送優惠真的有差 網讚「怎麼折那麼多」

只要是訂得到，外送平台都可以送得到，外送平台在台灣的便利性可見一般。也因如此，外送平台多數利用外送優惠一途來開拓市場。有一男網友在Dcard 貼文表示，因為女友工作太忙常常沒時間去買飯，原PO會訂外送給她，原本以為加入會員也省不了多少錢，接到對帳單才知「有外送優惠真的省很大」。

原PO聽朋友講，如果常訂外送乾脆就加入會員，真的會比較省，所以他就加了熊貓年費制的會員。主要是女友工作太忙常常沒時間去買飯，時不時都會訂外送給她。加入會員後，本來想說省也不會省到多少，但發現好像真的有差，「最大原因應該是會員優惠給的蠻勤，5折券也有，週三訂有些店還可以打7折」，所以原PO今天直接再跟同事一起爽點了個迷克夏。

網友看完貼文紛紛留言稱讚台灣「外送好方便」，有人感嘆「折好多欸」、「怎麼折那麼多」、「外送還比我自己去買便宜喔？」、「欸真的有划算耶！」，更有新加入的網友大讚說，「我也是這個月加的，首月現在直接免費」、「希望5月也有會員品牌日，打7折真的很讚，而且都我常訂的品牌」。

不過也有人表示「只有熊貓吧！ UBER會員之前我也是用年費訂，過不到3個月我就後悔了」。有網友跟隨原po話題轉到迷客夏，「我也喜歡喝迷客夏」，更有人秀出照片說「迷客夏已訂+1」。