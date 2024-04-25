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出國非要住好飯店嗎？他自揭「早7晚10」旅遊模式 眾喊吃不消

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友出國旅行，大都是上午7點前離開飯店、晚上10點多才會回來休息，因為待在飯店的時間不長，他不禁想問：「住飯店一定要住很好嗎？」此為飯店示意圖。 圖／Ingimage
一位網友出國旅行，大都是上午7點前離開飯店、晚上10點多才會回來休息，因為待在飯店的時間不長，他不禁想問：「住飯店一定要住很好嗎？」此為飯店示意圖。 圖／Ingimage

一名網友在PTT發文詢問大家，表示自己出國旅行，大都是上午7點前就會離開飯店，且在晚上10點多才會回到飯店休息，由於待在飯店的時間不長，他不禁想問：「住飯店一定要住很好嗎？」引起許多網友的共鳴和討論。

原PO並稱，其實待在飯店的時間不外乎是洗澡和睡覺兩件事，且大部分的時間都在睡覺，讓他覺得飯店超過3千元就覺得貴了，若是在市區有千元以內的飯店也是可以接受。

不少網友見文表示很有同感：「看旅遊習慣吧，我也是早出晚歸的，去玩就是要在外面待很晚，待在房間還不如在家。」

但也有人認為，出國旅遊的品質和休息品質息息相關，若是睡不好恐會影響到隔日的旅行。不少人說：「出去玩當然要住好一點，休息不好的話哪有體力玩？」、「以後年紀大體力比較不好，應該就會更重視住宿品質」、「現在喜歡住貴的有質感的，玩了一天累爆，當然要住舒適一點的」。至於怎樣的飯店品質可以接受，有人則表示：「至少要乾淨的商務飯店等級。」

也有人覺得，其實有些飯店因為擁有許多設施和美景，在出國時也會留多一點時間待在飯店內休憩。有人表示，「那你住便宜的就好，我都會在飯店待2小時以上，享受飯店設施和風景之類的，就會住好一點的」、「個人習慣不同吧 我們家都會在飯店待到退房時間，有時候退房了還可能繼續再用一下設施 所以一定是住比較好」、「我會住很好的，如果有游泳池還會去游泳，而且你早7晚10對我來說太累了」。

更多人認為，不管要不要選比較好的飯店，「其實自己開心就好了」，每個人對好的飯店定義不同，只要住得舒服，旅途愉快，什麼選擇都是好的。

出國旅遊 飯店

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