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聚餐她先刷卡朋友「自動去零頭」給錢…網：用小錢看清一個人划算

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聚餐示意圖。圖/ingimage
圖為朋友聚餐示意圖。圖/ingimage

和朋友聚餐，除非說好有人請客，否則一般情況大多平分餐費。有位女網友和朋友聚餐，當時她先刷卡埋單，總金額算下來一人908元，一位朋友自動「去零頭」，還吆喝大家一起付900元就好。

女網友在ptt發文，說6人聚餐她先刷卡埋單，總金額5448元，算下來一人908元。某位朋友直接掏出千元鈔，要她找100元，還對著其他人說「你們也都給她1000就好了，這樣她比較好找錢」。

原po當時沒多想一一找錢，散會後有位朋友發現金額怪怪的，又多拿了一百元給原po，堅持「不用找我錢，不然你先幫我們墊還要多付錢」。原po事後越想越奇怪，覺得如果自己主動提出大家「去零頭」就沒問題，但是別人自作主張「幫大家去零頭」，感覺就有點怪怪的。

不少人感同身受，「我懂，會在意這件事，但說出來好像又顯得小氣」、「我可以主動多付，但別人不能主動要我多付」、「一個個收錢很麻煩欸，還要被佔便宜」、「大方是要自己願意的，不是別人讓你來大方。這叫佔人便宜」、「會在意，不是在意8塊，而是在意你怎麼主動佔我便宜，還順便叫別人一起佔我便宜」、「用8元看清一個人還不錯啊」。

也有人有不同意見，「可能第一個朋友數學很爛，其他人也沒多想。總之能確定的是最後一個朋友很正直」、「朋友可能覺得你有信用卡紅利，但沒先問就擅自決定就是不夠社會化」、「當下為什麼不提出來」、「你要學的是最後給妳100元朋友氣度，而不是去在意那每個8塊的差價」。

也有人建議這樣做，「用行動支付就沒這問題」、「我覺得會在意，就不要當那個付錢的」、「如果別人幫我先墊錢，我不會算對方刷卡有沒有回饋欸，也只會多給不會少給對方錢」、「每個人不是都有現金，幹嘛不分開付」、「通常都是朋友堅持要給零頭但我不想拿，零錢很重」。

刷卡 帳單 零錢 餐廳

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