外國月亮比台灣圓？他怨友採藍莓採出「澳洲病」 打工度假前輩喊：不值得優越

對人生感到迷茫、喘不過氣，或是夢想在國外生活的青年來說，「打工度假」似乎是一個不錯的選項，不僅能體驗當地的生活，更能與各個國家的同齡人交流。其中，台灣人尤其偏愛前往澳洲打工度假，日前就有網友表示，身邊許多友人從澳洲打工度假返台，不過這些「歸國子弟」卻對台灣處處嫌棄，讓他不解的表示「在藍莓農場採藍莓一年，價值觀真的會改變嗎」。貼文發布後引起熱烈討論，也有許多打工度假的過來人現身說法。

一位網友在Dcard發文，表示身邊不少友人遠赴澳洲打工度假，返回台灣後卻直呼自己的價值觀改變了，並嫌棄「受不了台灣」。原PO不禁語帶揶揄的疑問：「有點好奇單純在藍莓農場採藍莓一年，價值觀真的會改變嗎」，更無奈的指出「遇過的一個比一個優越」。

貼文曝光後吸引一票網友熱議，有人認同原PO，對打工度假返國產生優越感的狀況感到不解，「講難聽點就是利用台灣人崇洋媚外的個性吧，以為去澳洲工作就是做多高尚的工作」、「不懂為什麼要浪費時間去當別人的外勞，這樣跟在台灣的越南泰國印尼人有什麼兩樣」、「去澳洲只能採藍莓的人，在台灣當然找不到能準時上下班、福利又好的公司」、「可能出個國就以為自己見識很廣吧，殊不知來這裡還不是混華人圈做勞力活，過慣爽日子回台灣當然不適應，有能力的早就在澳洲規劃讀書準備移民了，而不是在那抱怨台灣」。

也有經歷過打工度假的過來人現身說法，權衡台灣和澳洲的優缺點，「可以體驗不同的生活又可以賺到錢，在台灣工作能學到東西的工作也不見得賺那麼多，還要被操的跟狗一樣，生活品質遠不及澳洲」、「工作方面是真的覺得澳洲會好一點，排除黑工，澳洲和台灣不一樣的是，你花多少時間、擁有多少能力，換來的報酬是會令人滿意的」、「就我常常去墨爾本來回來看，台灣的生活品質比人家差很多」、「受不了台灣要看哪個層面」、「台灣不完美，但也沒有真的差到很怎樣」、「現在還在澳洲，價值觀的確變滿多的，但我跟身邊朋友都不覺得有什麼值得優越的，除了薪資之外，沒有覺得澳洲有什麼地方能贏過台灣」。

不過也有許多網友持中性意見，表示如何評價見仁見智，應該更著重思考的是自己「學到什麼」以及「想要什麼」，「要把重點放在『打工外看了什麼風景』，如果只是去賺錢，沒什麼好優越的」、「台灣有台灣的好，澳洲也是，不要有外國的月亮比較圓的心態，看自己喜歡哪種生活方式吧」、「其實他們也知道台灣好的地方，但不這麼告訴自己，便難以建立起繼續在外生活的信心」、「一個人的價值觀跟去哪裡都沒關係，我覺得打工度假的也不等於不好，但能跳出生活圈去做不一樣的事，都是好事吧」、「我覺得看每個人的發展與價值觀吧，像是我在澳洲完成我覺得在台灣一輩子也不可能完成的夢想，但還是會想念台灣的方便性、效率與美食，每個國家都有優缺點，而每個人在意的點不同而已」。