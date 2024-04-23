1輩子也不想來1次？他嘆台灣外國客慘輸南韓 網揭原因：去過都知道

新冠疫情過後，各國掀起出國旅遊的風潮。然而，根據交通部觀光署公布的統計資料，比起日本、南韓等亞洲國家，台灣疫後國外旅客造訪人次卻恢復地相對緩慢，引發不少民眾討論。近期便有名網友發文，以前常聽人說南韓旅遊很無聊，沒想到來台灣的外國客人次卻大輸南韓，讓他直呼「結果我們自己才是亞洲最無聊的地方」。

一名網友在PTT以「南韓很無聊為何外國遊客人數還是贏台灣？」為題發文，他指出，南韓觀光公社（旅遊發展局）公布的數據顯示2023年造訪南韓的外國遊客有1103萬人，反觀台灣2023年外國客僅約600多萬人次，讓他忍不住感嘆，以前都說南韓超無聊，1輩子去1次就夠了，「結果我們自己才是亞洲最無聊的地方，外國人1輩子也不想來1次？」

對此，有內行人回文解釋，有去過日韓的都知道，日本除了美麗的觀光資源，還有一堆優惠國外旅客的交通方案，南韓近年則是積極打造購物天堂，讓遊客退稅更優惠、方便。

另外，也有不少網友留言補充南韓優點，「電子支付屌打台灣，一張卡走遍南韓」、「南韓很多吃的店家都有多語言菜單」、「南韓文化外銷成功，整個歐洲都在瘋韓團，南韓人對自身文化有認同感，國家支援也足夠」、「南韓很會包裝跟行銷，平凡的東西也能包裝到很厲害」、「南韓古蹟歷史不久但有在用心經營，把文化保留得很好，還用韓劇、綜藝去推廣景點」。