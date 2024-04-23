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你喝手搖飲奶茶都喝鮮奶或奶精？ 引2派網友推薦心目中前三名

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示自己是鮮奶派，最喜歡喝的是茶之魔手的珍珠奶茶，而手搖飲冠軍常客的50嵐是她「最不會回購的前三名」。示意圖／ingimage
女網友表示自己是鮮奶派，最喜歡喝的是茶之魔手的珍珠奶茶，而手搖飲冠軍常客的50嵐是她「最不會回購的前三名」。示意圖／ingimage

夏天到了，又是一天一杯珍珠奶茶的日子，然而它也有分鮮奶派與奶精派。有一位女網友在Dcard表示自己是鮮奶派，最喜歡喝的是茶之魔手的珍珠奶茶，而手搖飲冠軍常客的50嵐是她「最不會回購的前三名」，她也好奇的詢問其他飲料控，有最推薦的珍珠鮮奶茶嗎？文章引起熱烈討論，不少鄉民們分享自己喜歡的手搖飲品牌。

原PO表示，冬天喝熱珍珠奶茶，總感覺口感會很不對味，因為珍珠泡在熱奶茶裡，都會變得軟軟的。原PO說小時候喝珍珠奶茶都是放奶精，長大後瞭解養生的重要性，都改成喝鮮奶茶，相較放奶精的，不會有甜膩感。

原PO又說，「各家的鮮奶茶喝起來還是口感有差，有些喝起來像水，有些喝起來就會很有奶香」。她列出自己心中目前排名前三的是茶之魔手、已經倒店的署茗職茶和再睡五分鐘，而手搖飲冠軍常客的50嵐則是她不會想再回購的其中之一，另外兩家是一手私藏世界紅茶和五桐號。原PO也好奇的拋問，「大家有最推薦的珍珠鮮奶茶嗎？」

貼文一出，一堆網友紛紛推薦自己心目中的珍珠鮮奶茶，「上宇林、先喝道，超頂」、「上宇林鮮奶茶就一般價格，但茶味和奶味比例超好，大推」、「迷客夏，娜杯拿鐵跟烏龍拿鐵，超愛」、「只喝鮮奶茶的，這題我來，我都喝無糖，一分糖去冰！推上宇林、鶴茶樓、先喝道、約翰紅茶（第一名）、甘津奉茶（最近在台南喝到覺得不錯），以上都是茶味比較重的」、「金茶伍愛好者報到，他家鮮奶茶超頂」、「茶魔是用台南在地酪農生產無任何添加物的『閤家鮮』100%生乳，因為飼養方式，所以鮮乳比一般更有風味（前員工路過）」。

雖然50嵐是原PO最不想回購前三之一，但還是有人推薦，「只喝鮮奶，50嵐紅茶拿鐵超推，無糖也好喝到不行；再來迷客夏娜杯紅茶拿鐵／萬波蘭葉那提」、「我喜歡奶味重的，50嵐我紅茶會換成阿薩姆，超好喝」、「平常都喝鮮奶，但是去50嵐都點奶精的」。

珍珠奶茶

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