陸網紅酸新竹火車站「看舊中國必須去台灣」 網友怒嗆：文革後沒古蹟

近日一部短影音在網路上瘋傳，內容是一位中國YouTuber拍攝新竹火車站，影片標題寫著「要看舊中國必須去台灣」，嘲諷新竹火車站破舊，發布3天超過3.8萬人次觀看，影片招來許多中國網友留言，卻引爆台灣網友怒火，紛紛留言反嗆中國人不懂保留古蹟。

中國YouTuber「中國時光China's time」所經營的頻道以時下火紅的短影音為主，本月20日時她上傳一支短片，拍攝新竹火車站的樣貌，影片僅拍下部分月台樣貌與屋樑結構，並沒有完整介紹新竹火車站，然而該片的標題卻下得是「台灣省新竹火車站，要看舊中國必須去台灣」，註解部分更是寫著「這就是中國台灣新竹火車站，This is Taiwan,China」。

影片引來許多中國網友留言回覆，認為新竹火車站老舊得誇張，「對於見過世面的大陸人是一種穿越的感覺」、「印度人、非洲人來台灣跟回了家一樣」、「這場景讓我想起20多年前，我小時候在老家搭火車的時候，台灣真是20年不變」。

對於這樣的諷刺，台灣網友群情激憤，眾多人在影片留言「教育」對岸網友新竹火車站的歷史，「新竹火車站最早是清政府蓋、日本改建，二戰時期被盟軍炸毀，再由民國政府修復的『古蹟』」、「新竹火車站建於日據時代已100多年，包括市政府及很多建築，百年以上保存良好堅固，並不是沒錢改建，而是古建築拆掉，再多錢也買不回原貌」、「新竹車站的歷史超過130年，是全台最古老的車站，結合巴洛克與哥德風格，1998年被列為國定古蹟，老舊很正常，不用帶著優越感看待我們的古蹟」。

更有網友砲火全開怒嗆中國人經歷文化大革命後大概不懂何謂古蹟了，「中國人搞文革搞到不明白百年古蹟的價值」、「中國人是不懂欣賞歷史古蹟，因為中國就是一個嶄新的監獄」、「台灣人有足夠的底蘊懷舊，因為處處是根與感恩，中國人早在文化大革命時，斬斷了一切文化底蘊了」、「臺灣人對老東西視如珍寶，中國人棄如糟糠，就像對待長輩一樣」。

點入該位YouTuber頻道頁面查看，會發現她上傳許多內容容易引戰的短影音，稱讚中國進步的影片頗有「大內宣」的感覺，而台灣的影片總是被下以一些嘲弄、攻擊的標題，留言也多是兩岸網友在筆戰互罵。

而根據維基百科資料顯示，新竹火車站歷史悠久，第一代站房可追溯至清光緒13年（西元1887年），時任巡撫劉銘傳奏請清朝興建；日治時期明治29年（西元1896年），修建二代站房；今日所見的巴洛克風格的新竹火車站，則是以第四代站房為基礎保留修築，建成時間為日治時期的大正2年（西元1913年），1945年二戰時期曾被同盟國轟炸，導致部分毀損，國民政府遷來台灣後，於民國38年（西元1949年）整修完成。