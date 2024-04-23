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販賣機也有分級制度？這排飲料「國中生請勿選購」 原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友發現一台飲料販賣機居然有「分級制度」，上面寫著「國中生可選購專區」及「本區國中生請勿選購」，此文一出，引起不少熱議。示意圖／ingimage
有位網友發現一台飲料販賣機居然有「分級制度」，上面寫著「國中生可選購專區」及「本區國中生請勿選購」，此文一出，引起不少熱議。示意圖／ingimage

不少學生下課或上完體育課會去自動販賣機買飲料，不過有位網友發現一台飲料販賣機居然有「分級制度」，上面寫著「國中生可選購專區」及「本區國中生請勿選購」，此文一出，引起不少熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他經過一台自動販賣機時，發現機台上面最上排和最下排貼著「國中生可選購專區」，飲料有紅茶、奶茶、運動飲料、水、豆奶、阿華田，中間則是貼著「本區國中生請勿選購」的字樣，裡面有果菜汁、纖維飲料和茶類罐裝飲料，原po看了不禁直呼，「買飲料也要分級制度管理？所以這台販賣機中間層是輔十五的？」。

網友紛紛表示，「我們學校販賣機有欸」、「國小生是不是全都可以買」、「請在高中就讀的學長買」、「販賣機如何檢驗購買人的年齡？」、「第一排最左邊和第二排最右邊都是麥香奶茶，所以國中生到底是能買還是不能買啊」、「本區的國中生不能買，我外區來的國中生可以買啦」、「販賣機比較難規範吧，兒子以前的學校福利社就有分國中部可以買的，高中部才能買的」、「挑戰國中生炫耀自己最好方法整個超派，我就敢，會賣爆了行銷手法」、「阿薩姆奶茶表示：我到底是可以被買還是不行」、「規定廠商張貼了也告示了，買不買是學生的事情」。

有網友則認為，「這漸漸養成媽寶社會，沒自主思考，自己能不能喝、能不能買都還要別人限制！回家問媽媽我能買能喝嗎？有點可悲！」、「很謎的規定，莫名其妙，明明學生們自己在校外買的都比這些還鹹、還甜、還重口味，那校內禁這種東西意義何在？學生並不會因此而變比較健康」、「對於國中生的心靈來說，彷彿說著快來買我，不然就全禁，做這種道德勸告最沒用，自欺欺人的做法」。

有網友則解釋，「應該是茶類咖啡因問題或者含糖過高，校內禁止販售，可以查詢法規：校園飲品及點心販售範圍」、「應該是為了應付教育部視察罷了」。

教育部規定，國中以下學校校園飲品及點心販售，飲品及點心食品一份熱量應在250大卡以下，其中由脂肪所提供之熱量應在百分之30以下(但鮮乳、保久乳、蛋及豆漿得不受上述脂肪熱量比例限制)；添加糖類所提供之熱量應在百分之10以下(但優酪乳、豆漿之添加糖量得占總熱量之百分之三十以下)；鈉含量應在400毫克以下。

國中生 教育部 販賣機

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