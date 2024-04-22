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進超商買茶葉蛋被問1句她崩潰 網吐嘈：店員只是想確認

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨買一顆茶葉蛋被店員臭臉，但多數人認為她想太多。示意圖／本報資料照片
一名女網友抱怨買一顆茶葉蛋被店員臭臉，但多數人認為她想太多。示意圖／本報資料照片

超商24小時營業，為許多民眾帶來方便的生活，不過日前有位女網友表示，她去超商買了一顆茶葉蛋，結帳時店員態度不好，而且很傻眼的說「只有一顆茶葉蛋而已」，讓她崩潰表示「要買多少東西是我的自由」，不過許多網友認為「妳想太多了，店員只是確認而已」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她散步時有些肚子餓，繞了一大圈後，發現許多店家都關門了，所以經過超商只買了一顆茶葉蛋，結帳時店員卻態度不好，而且明顯傻眼說「只有一顆茶葉蛋而已」，讓原PO覺得被嫌消費太少，坦言「我想買多少東西是我的自由啊」，並在回應網友時表示「他（店員）的口氣我不太喜歡」。

文章曝光後，有網友安慰「買一顆也不行嗎？我常常這樣買」、「妳應該問店員『不然有低消嗎？』」、「我每天早上也都會買一顆茶葉蛋，偶爾發票會中1000元」、「是說我到超商有時候也會只列印一張紙」、「還好吧，買一顆很普遍啊」。

但也有人直言「我覺得妳多慮了」、「會不會是妳想太多了，不止妳會這樣買」、「妳可能想太多，店員只是確認一下還有沒有需要什麼」、「他不就多問一句來確認而已嗎？很多客人結帳了，才說要多買一杯咖啡或香菸、取貨之類的」、「妳有夠敏感，買的少店員還比較開心吧」、「妳有想過是店長要求店員這樣做的嗎？客人結帳要問『還有其他需要嗎？有加購喔！有打折喔！有買一送一喔！』其實店員心裡完全不想理妳好不好」。

茶葉蛋 超商

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